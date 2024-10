RTL-Star: Krankenhaus-Horror auf Mallorca – „Macht einem Angst“

Er war für die Eltern sicherlich keine leichte Zeit – und kurz nach der Zeit voller Angst und Bangen folgte schon der nächste Schlag. Doch was war passiert? Die Rede ist von Serkan (31) und Samira Yavuz (30), denn ihre Tochter Nova wurde im Mallorca-Urlaub schwer krank.

Doch nach dem Horror-Erlebnis war noch lange nicht Schluss mit dem Schock – denn als der 30-Jährige das sah, kochten die Emotionen völlig über. Nun ließ der RTL-Star auf Instagram seiner Wut freien Lauf.

RTL-Star: Schreck im Urlaub – Kind muss ins Krankenhaus

Ob als Stratege, als 1€-Teilnehmer oder dank des ersten Show-Babys – Serkan Yavuz (28) ist vielen Zuschauern der zahlreichen Reality-Formate ein Begriff. Klar, dass er auch auf Instagram viele Fans hat, die er fleißig an seinem Alltag teilhaben lässt. Dabei zeigt er nicht nur die schönen Seiten, sondern auch die Sorgen und Ängste der kleinen Familie.

So genossen die beiden Reality-TV-Stars und RTL-Gesichter unbeschwert ihre Familienzeit auf Mallorca, bis der große Schreck kam. Töchterchen Nova bekam schlimmes Fieber – so schlimm, dass sie ins Krankenhaus musste. In der Klinik dann der Schock: Die Ärzte wollten die Zweijährige dringend weiter stationär behandeln.

Betrug und Abzocke: Serkan Yavuz teilt seine Wut auf Instagram

Doch nicht nur das verriet er laut „promiflash.de“ auf Instagram, sondern auch, dass genau diese Aktion für großes Misstrauen bei ihm sorgte. So betonte der Familienvater wütend weiter: „Behaltet die da, weil dann kassieren wir auch. Ihr müsst jetzt da bleiben, weil wir müssen gucken und so. Das macht ja einem Angst.“

Schließlich durften die Reality-Stars wieder in ihre Unterkunft zurückkehren, allerdings nicht ohne eine saftige Rechnung: Fast 3.000 Euro wurden den Yavuz‘ für den Klinikaufenthalt abverlangt – eine Summe, die sie wütend macht. Sie wittern eine üble Trickserei, immerhin sind sie ja privat versichert. Natürlich müssen sie die riesige Zeche nur vorfinanzieren, aber 3.000 € sind selbst für Reality-Stars keine Kleinigkeit.

Zum Glück geht es der Zweijährigen inzwischen wieder gut. So bleibt nur noch zu hoffen, dass die Promi-Familie den Rest ihres Urlaubs genießen kann und die Horror-Zeit schnell vergessen wird.