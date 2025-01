RTL: „Make Love, Fake Love“-Nachfolgerin enthüllt pikantes Detail – „Würde nicht nein sagen“

Wahre Liebe oder falsches Spiel? Wer das Konzept von „Make Love, Fake Love“ durchschaut, weiß: Hier geht es um Herzklopfen, Strategie und jede Menge Drama. Jetzt kündigt RTL die dritte Staffel der beliebten Datingshow an – und sie verspricht heiß zu werden!

RTL-Kuppelshow verspricht viel

„Make Love, Fake Love“ geht in die dritte Runde! Im Zentrum des Geschehens: Single-Lady Karina Wagner. Die 28-jährige Kosmetikerin und Influencerin aus Lüneburg zieht mit ihren potenziellen Traumtypen in eine luxuriöse Villa in Griechenland ein. Ihr Ziel? Endlich Mr. Right finden! Aber Achtung: Nicht alle Männer sind Single. Und genau das macht den besonderen Reiz der Show aus. Wer spielt falsch und wer meint es ernst? Karina steht vor der Herausforderung ihres Lebens.

Im Interview mit RTL gibt sich die „Make Love, Fake Love“-Nachfolgerin offen. „Wenn ich mich wirklich verlieben sollte, habe ich kein Problem damit, auch intimer zu werden“, erklärt sie. Und es wird noch pikanter!

RTL-Kandidatin plaudert intime Details aus

Sogar Sex vor laufender Kamera schließt Karina nicht aus: „Ich würde nicht Nein sagen. Ich glaube, dadurch, dass ich auch schon in anderen Formaten war, weiß ich, dass man die Kameras irgendwann vergisst.“ Eine Einstellung, die für reichlich Gesprächsstoff sorgen dürfte. Für Karina ist es nicht der erste Versuch, die große Liebe im TV zu finden.

2021 nahm sie an der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ teil, ging jedoch ohne Einzeldate oder Kuss nach Hause. Später wagte sie ihr Glück bei „Bachelor in Paradise“ und fand kurzzeitig mit Gustav Masurek ihr Liebesglück. Doch die Fernbeziehung hielt nicht lange. Auch ihre Teilnahme bei „Prominent getrennt“ 2023 brachte keinen dauerhaften Erfolg. Jetzt startet sie einen neuen Versuch bei „Make Love, Fake Love“ – mit mehr Ehrgeiz denn je.

Die dritte Staffel von „Make Love, Fake Love“ startet am 02. Januar auf RTL+. Neue Episoden gibt es immer donnerstags.