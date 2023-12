RTL-Star Lola Weippert: Kurz vor Weihnachten – Moderatorin bekommt Diagnose! „Ich habe ADHS“

RTL-Star Lola Weippert ist beruflich auf einem absoluten Höhenflug. Egal ob Moderatorin, Influencerin oder Business-Frau: Die 27-Jährige arbeitet hart an ihrer Karriere. Und das schon seit Jahren. Den TV-Zuschauern hierzulande dürfte sie unter anderem aus der Sendung „Temptation Island“ bekannt sein, wo sie seit einiger Zeit vor der Kamera steht.

Auch auf Instagram hat sich die RTL-Moderatorin einiges aufgebaut. Mittlerweile hat sie stolze 656.000 Follower, die sich für sie interessieren. Dort spricht sie unter anderem Themen, wie mentale Gesundheit oder Mobbing an und möchte ihre Community darüber aufklären. Auch was ihren eigenen Gemütszustand angeht, ist sie offen. Kurz vor Weihnachten teilt sie eine ernste Diagnose mit ihren Fans.

RTL-Moderatorin Lola Weippert hat ADHS

Auf Instagram teilt die Moderatorin nun hochemotionale Zeilen. Sie macht öffentlich, dass bei ihr d Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) festgestellt wurde. Zu einem Bild von sich schreibt sie: „Bei mir gibt’s eine Diagnose zu Weihnachten. Spoiler: Ich habe noch nie einen Test so gut bestanden. Jetzt habe ich‘s schwarz auf weiß: Ich habe ADHS. Überrascht uns jetzt alle, ich weiß.“ Doch statt den Mut zu verlieren, versucht die 27-Jährige stark zu bleiben.

RTL-Star Lola Weippert: „Fühlt sich etwas bizarr an“

Sie schreibt: „Egal welche Diagnose ich bislang in meinem Leben bekommen habe, ich sehe es positiv. Denn ich habe das große Privileg, einen Job auszuüben, bei welchem ich mein ADHS, meine Hyperaktivität, meinen Motor, meinen Wahnsinn, wunderbar einsetzen kann“, schreibt sie. Doch so ganz spurlos geht das Ganze dann doch nicht an ihr vorbei.

Zwar scheint die Moderatorin schon damit gerechnet zu haben, überrascht ist sie trotzdem. „Fühlt sich ehrlich gesagt dennoch etwas bizarr an, wenn man es plötzlich diagnostiziert bekommt. Was sich in meinem Leben jetzt ändert? Ich kann sehr viel gnädiger mit mir umgehen, denn für einige Dinge kann ich einfach nichts“, heißt es.