RTL-Star Lola Weippert in gewagtem Outfit: Es überlässt nichts der Fantasie

Heiß, heißer, Lola Weippert. Am Donnerstagabend war es wieder so weit. In Bochum wurde die 1Live-Krone vergeben und traditionell treffen sich an diesem Tag die Stars und Sternchen des Landes, um mal so kräftig zu feiern. Mit dabei war auch RTL-Star Lola Weippert.

Und weil man neben Superstars wie Lena Meyer-Landrut oder Nina Chuba schließlich auffallen will, hat sich die RTL-Moderatorin in ein ganz besonderes Kleid geschmissen. Wobei: Ob man das noch Kleid nennen darf? Wir würden es einmal bezweifeln.

Lola Weippert treibts modisch wild

So schaut Lola Abendgarderobe doch eher aus, als hätte sich die 26-Jährige die nötigsten Stellen mit schwarzem Kinesiotape abgeklebt. Der RTL-Star jedenfalls liebte seinen gewagten Dress. „Welche Note gebt ihr meinem Outfit? Ich liebe es und fühle mich so wohl“, schrieb Lola bei Instagram.

Und die Fans? Die waren großteils hin und weg. „Du siehst so, so hammergut aus in dem Outfit, Girl“, schreibt beispielsweise „Bachelor“-Star Michelle de Roos. Ein Follower ergänzt: „Kann man durchaus mal sooo machen, Frau Weippert! Eine Eins mit Sternchen und einem Fleiß-Stempelchen obendrauf.“ Und ein anderer scheint dann doch noch etwas mehr gesehen zu haben. „Lippen ablesen“, schreibt der Herr vielsagend.

Doch es gab auch Gegenstimmen. So schreibt eine Followerin: „Schön finde ich es nicht, aber du kannst es tragen.“ Und eine andere wittert: „Immer musst du dich in den Vordergrund stellen.“

Bei der 1Live-Krone scheint es der 26-Jährigen also gut gefallen zu haben. Auch wenn der Abend sicherlich arg anstrengend war. So berichtete Lola bei Instagram, dass sie durchgemacht habe und es schon am nächsten Morgen wieder zurück nach Berlin ging. Was macht man nicht alles für eine gute Partynacht …