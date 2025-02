RTL-Star kann nicht mehr – „Zerrt sehr an meinen Nerven“

Für Liz Kaeber ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Lange Zeit versuchte der RTL-Star verblich schwanger zu werden – bis es dann letztes Jahr endlich so weit war! Seit Ende letzten Monats ist die ehemalige „Bachelor“-Teilnehmerin Mutter. Sie und Mann Nick Maerker durften einen gesunden Jungen auf der Welt begrüßen.

Und das bringt einige Herausforderungen mit sich, wie wohl jede Frau, die Mutter ist, selbst weiß. Mit Baby Loki hat der RTL-Star alle Hände voll zu tun.

Mama-Alltag raubt „Bachelor“-Kandidatin den letzten Nerv

Und wie sehr der kleine Mann die Influencerin (1 Millionen Follower bei Instagram) auf Trab hält, machte Liz Kaeber jetzt auf ihrem Social-Media-Account deutlich. In ihrer Instagram-Story gab die Blondine ihren Fans ein Update aus ihrem Mama-Alltag.

+++RTL holt beliebte Sendung zurück ins Programm – Fans freuen sich vor allem auf IHN+++

„Ich komme aktuell wirklich an meine Grenzen, dieser Schlafmangel zerrt sehr an meinen Nerven und das Stillen ist für mich aktuell auch nichts, was ich genießen kann, leider“, gab die Blondine ehrlich zu. Dazu postete sie ein Foto von sich, welches sie sichtlich erschöpft zeigte.

Ebenfalls interessant für dich: „Dschungelcamper“ Timur Ülker tritt nach – „Wie weit willst du noch sinken?“

Liz Kaeber bekommt endlich wieder guten Schlaf

Doch schon kurze Zeit später scheint sich der Gemütszustand von Liz Kaeber wieder gebessert zu haben. „Ich fühle mich wie ein neuer Mensch, wir hatten wirklich eine so gute Nacht. Ich habe ihn nur alle zwei Stunden angelegt und somit hatte ich das erste mal zwei Stunden Schlaf am Stück. Es tat so gut“, schrieb sie am Samstagmorgen (15. Februar) auf Instagram. Frischgebackene Mütter werden wohl nur zu gut wissen, wovon die hübsche Blondine redet.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Auch bei „Bachelor“-Kollegin Leyla Lahouar könnte es aktuell nicht besser laufen. Die Brünette schwebt derzeit mit Mike Heiter auf Wolke sieben. Welchen Schritt das Reality-TV-Pärchen jetzt gewagt hat, liest du hier.