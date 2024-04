RTL-Star Leyla Lahouar auf 180 – „Sowas habe ich noch nie erlebt“

Viele werden sie noch aus der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel kennen: Leyla Lahouar. Die 27-Jährige sorgte vor allem mit ihren ikonischen Sprüchen und ihrer direkten Art für Unterhaltung bei den Zuschauern. Doch nun schlägt die gebürtige Frankfurterin einen ganz anderen Ton an. Auf Instagram teilt sie eine unfassbare Geschichte mit ihren Fans – und wird dabei mehr als deutlich.

RTL-Star Leyla Lahouar meldet sich aus dem Flieger

So aufgebracht erlebt man Leyla Lahouar nur selten. Die Freundin von Reality-Star Mike Heiter veröffentlicht nun einen kurzen Clip aus dem Flugzeug bei Instagram. „Ich wurde gerade so schlimm und ekelhaft behandelt. So etwas habe ich wirklich noch nie erlebt“, beginnt die ehemalige Dschungelcamperin das Video.

+++ „Blamieren oder Kassieren“ (RTL): Grund für Show-Teilnahme unfassbar – SO reagiert Elton! +++

Dann packt sie aus: „Ich bin im Flugzeug nach Seattle. Ich stand in der Reihe und hatte mir gerade eine Wurst mit Kartoffelsalat geholt. Kommt da ein Mitarbeiter aus der Ecke, schreit mich an und sagt mir, dass ich mein Essen nicht in den Flieger mitnehmen darf.“ Diese Regel sei dem RTL-Star neu gewesen. Daraufhin wurde die Situation allerdings noch brenzliger.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

RTL-Star Leyla Lahouar auf 180

„Daraufhin hat er mir meinen Reisepass und meine Boardingkarte abgenommen!“, sagt die Ex-Dschungelcamperin völlig entsetzt. Kurz danach wurde die Situation allerdings deeskaliert. „Dann kam ein anderer Mitarbeiter und hat sich eingemischt“, erklärt sie.

+++ RTL: Kurz nach „Team Wallraff“ enthüllt der Sender Brisantes +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Am Ende des Videos hat die 27-Jährige noch eine Botschaft an die Person: „Wenn du schlechte Laune hast, du ekelhafter Mensch, dann such dir einen neuen Job, wenn der dich nicht befriedigt. Aber hör auf Menschen, die in den Urlaub fliegen wollen, so ekelhaft zu behandeln!“