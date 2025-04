„Let’s Dance“: Knaller – auch SIE kehrt wieder zurück!

Das C in „Let’s Dance“ steht heimlich für Comeback! Kaum ist Christine Neubauer (62) zurückgekehrt, weil Simone Thomalla (60) wegen Knieproblemen aussteigen musste, da zündet die RTL-Show schon den nächsten Knaller!

Auf dem Parkett von „Let’s Dance“ geht es am Freitagabend (25. April) besonders heiß her. Dabei bringt die neue „Partner Switch 2.0“-Challenge frischen Wind in die Show. Jeder Promi bekommt einen neuen Tanzpartner, was zu aufregenden neuen Paarungen führt. Die Tänzer schwitzen, die Jury staunt und die Spannung steigt mit jedem Takt.

„Let’s Dance“-Star schied schon in der 1. Runde aus

Besonders überraschend: Christina Hänni (35), die längst ausgeschieden war, feiert ihr Comeback. Die talentierte Tänzerin erhält durch die Regeländerung eine zweite Chance. Ein wahrer Glücksfall für sie und ein spannender Twist für die Show. Doch nicht nur Hänni darf wieder aufs Parkett.

Auch andere Promis müssen sich auf neue Partner einstellen. So tanzt Diego Pooth (20) jetzt mit Malika Dzumaev, während Marie Mouroum (32) mit Renata Lusin die Tanzfläche erobert. Weitere Tanz-Paarungen sehen wie folgt aus:

Jeanette Biedermann (44) tanzt mit Sergiu Maruster

Taliso Engel (22) tanzt mit Kathrin Menzinger

Selfiesandra (32) tanzt mit Evgeny Vinokurov

Rückkehrerin Christine Neubauer (62) tanzt mit Massimo Sinató

Wer wird die Herausforderung am besten meistern, und wer gerät dabei ins Straucheln? Doch die Rückkehr ist nur von kurzer Dauer: Nach der Challenge feuern einige ausgeschiedene Profitänzer ihre Favoriten wieder vom Publikum aus an.

RTL zeigt „Let’s Dance“ immer freitags zur besten Sendezeit. Alle Folgen sind auch in der RTL+ Mediathek abrufbar,