RTL-Star Katja Burkhard beweist: SO heiß kann 59 sein – „Wahnsinn“

Kaum ein Gesicht ist so mit RTL verbunden wie das von Katja Burkard. Seit fast drei Jahrzehnten steht die beliebte Moderatorin vor der Kamera und führt durch das Mittagsmagazin „Punkt 12“. Doch aktuell gönnt sich die 59-Jährige eine wohlverdiente Auszeit – und ihre Fans kommen aus dem Staunen nicht mehr raus!

Kurz vor Weihnachten verabschiedete sich Katja in den Urlaub und meldet sich nun regelmäßig auf Instagram. Von Hongkong bis zu den traumhaften Stränden der Philippinen – Katja lässt ihre über 200.000 Follower an ihrem Urlaub teilhaben. Und jetzt sorgt sie mit einem Foto für Begeisterungsstürme.

RTL-Star Katja Burkhard verdreht ihren Fans den Kopf

Katja im Bikini, lässig am Pool sitzend, mit Blick aufs Meer. Ihre langen blonden Locken fallen ihr über den Rücken und die Sonne scheint, als wäre sie für sie gemacht. Doch das ist noch nicht alles! Weitere Aufnahmen zeigen die Moderatorin in einem bauchfreien Bikini in Beige. „Sonne, Meer, Strand … Der Start ins neue Jahr ist schon mal gut“, schreibt Katja zu ihrem Post.

+++ Auch spannend: RTL, ProSieben und ZDF: Diese TV-Stars erwarten 2025 ein Baby +++

Kein Wunder, dass ihre Fans ausflippen! Immerhin steht ein großer Meilenstein bevor: Im April wird Katja 60! Die Kommentare unter ihren Posts sind voller Bewunderung. „Wahnsinn, du bist wohl in einen Jungbrunnen gefallen“, staunt ein User. „So eine tolle Figur in dem Alter. Was ist dein Geheimnis?“, fragt ein anderer neugierig.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wenn man so aussieht, wenn man 60 Jahre alt wird, freue ich mich drauf“ oder „Du bist in den letzten Jahren kaum gealtert“, schreiben weiterer Fans. Ihr Urlaub scheint genau das richtige Rezept für einen gelungenen Start ins neue Jahr zu sein.

Und während ihre Fans auf ihre Rückkehr ins TV warten, genießen sie die kleinen Einblicke in Katjas sonniges Leben.