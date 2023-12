RTL-Star Jolina Mennen nochmal im Dschungelcamp? Influencerin spricht Klartext

Sie sorgte für zahlreiche emotionale Momente im Dschungelcamp 2023: Jolina Mennen. Die Viertplatzierte eroberte die Herzen der Zuschauer mit ihrer Lebensgeschichte im Sturm. Bei einem Charity-Event in Köln lässt der RTL-Star nochmal alles Revue passieren und verrät exklusiv, ob sie nochmal in den australischen Busch ziehen würde.

RTL-Star Jolina Mennen über Zeit im Dschungelcamp

Es ist wohl ein der härtesten Formate im deutschen Fernsehen: Das Dschungelcamp hat schon so manchen Promi an seine Grenzen gebracht. Auch RTL-Star Jolina Mennen kann davon ein Lied singen. Ekel-Prüfungen, emotionale Momente am Lagerfeuer und die ein oder andere Streitigkeit mit anderen Campern sind halt nichts für schwache Nerven. Doch die erfolgreiche YouTuberin hat Kampfgeist bewiesen und konnte sich letztendlich den vierten Platz sichern.

Wie lautet ihr Fazit zu ihrer Teilnahme? „Ich bin sehr dankbar für die Zeit im Dschungel. Ich habe viel über mich selber gelernt und habe eine geile Erfahrung machen dürfen. Vor Ort zu sein und an seine Grenzen zu gehen, war wild. Es war eine coole Zeit, aber ich weiß nicht, ob ich es ein zweites Mal machen würde, aber das erste Mal war super“, erzählt sie im Gespräch mit dieser Redaktion. Doch dann trifft sie eine Aussage, die den ein oder anderen stutzig werden lässt.

RTL-Star Jolina Mennen unter Umständen doch dabei

Ganz vom Tisch scheint eine Rückkehr ins Dschungelcamp dann aber nicht zu sein. Doch dafür müssten es ganz bestimmte Voraussetzungen geben, wie die 31-Jährige erklärt: „Es wird spekuliert, ob es nochmal eine Staffel geben soll, wo alte Teilnehmer wieder rein dürfen. Das wär eigentlich auch ganz cool. Das hat so ein bisschen „Hungerspiele“-Charakter. Fände ich eigentlich sehr geil.“

Bleibt abzuwarten, ob der Kölner Sender wirklich eine Allstar-Staffel zeigen wird oder ob das Kapitel Dschungelcamp für RTL-Star Jolina Mennen ein für allemal geschlossen wird.