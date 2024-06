Serien-Schock! RTL kickt beliebte Soaps raus – Zuschauer schauen in die Röhre

Es herrscht Drama im RTL-Serienkosmos!

Fans von „GZSZ“, „Unter Uns“ und „Alles was zählt“ müssen jetzt ganz stark sein! Wer sich mit Snacks bewaffnet auf eine gemütliche Serienzeit vor dem Fernseher gefreut hat, erlebt eine böse Überraschung: Ihre Lieblingssendungen fallen aus!

RTL schmeißt seine Soaps aus dem TV-Programm

Am Dienstagabend (18. Juni) steht bei RTL alles im Zeichen der EM! Der Sender, der in Kooperation mit MagentaTV zwölf der 51 EM-Spiele exklusiv überträgt, widmet den gesamten Abend dem runden Leder. Die Fußballbegeisterung erreicht ihren Höhepunkt, und das geht auf Kosten der Soap-Fans. Ab 17 Uhr rollt der Ball, und die Serien müssen weichen.

Die treuen Anhänger der beliebten Soaps könnten vor lauter Enttäuschung ihre Chips quer durchs Wohnzimmer schleudern. Doch es gibt einen Silberstreif am Horizont. Ungehalten und ungeduldig? Kein Problem! Die verpassten Folgen sind bereits vor der TV-Ausstrahlung in der RTL+ Mediathek verfügbar. So muss niemand auf seine tägliche Drama-Dosis verzichten.

Keine Sorge, es ist nur eine kurze Unterbrechung. Schon am Mittwoch (19. Juni) kehrt alles wieder zur Normalität zurück. Um 17:30 Uhr dürfen sich Fans auf die neuesten Eskapaden und emotionalen Wirbelstürme in „Unter uns“ freuen. Bereitet die Sofakissen vor und stellt die Snacks bereit – die Soap-Opera geht weiter!