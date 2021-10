RTL: Unglaubliches Jubiläum – „Vielleicht gibt's auch eine kleine Überraschung“

1991 wurde die Sowjetunion endgültig aufgelöst, Ayrton Senna wurde zum dritten und letzten Mal Formel-1-Weltmeister und Helmut Kohl war Kanzler des wiedervereinten Deutschlands. Doch es war auch das Jahr, in dem eine RTL- und „Guten Morgen Deutschland“-Legende das erste Mal im TV zu sehen war.

Es handelt sich um Wolfram Kons. Richtig gelesen, der 57-jährige Düsseldorfer ist bereits seit 30 Jahren Teil des RTL-Programmes. Klar, dass ihm seine Kolleginnen und Kollegen am Morgen seines Jubiläums einen würdigen Empfang boten.

RTL: Moderator Wolfram Kons feiert sein 30. Jubiläum

Gefeiert wurde im Studio, aber auch bei Instagram. „Seit genau 30 Jahren begrüßt Wolfram Kons uns morgens gut gelaunt und wünscht "Guten Morgen Deutschland" - und wir können uns den Start in den Tag ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. Alles, alles Liebe und auf die nächsten 30 Jahre“, gratuliert das Socialmedia-Team von RTL.

Das ist Wolfram Kons:

Wolfgang Maria Kons wurde am 7. Juni 1964 in Düsseldorf geboren

Er ist als Journalist und Fernsehmoderator tätig

2020 bekam er den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen

Seit 1991 arbeitet Wolfram Kons bei RTL

Und auch Wolframs „Guten Morgen Deutschland“-Team hat seinen Jubilar natürlich nicht vergessen. „Wir gratulieren unserem Moderator Wolfram Kons zum Jubiläum! 30 Jahre RTL.

30 Jahre früh Aufstehen. 30 Jahre für die Zuschauer am Morgen auf Sendung. Herzlichen Glückwunsch lieber Wolfram... und vielleicht gibt's auch eine kleine Überraschung heute in der Sendung live ab 6 Uhr bei RTL - Guten Morgen Deutschland“, so das „Guten Morgen Deutschland“-Team.

Von den Feierlichkeiten teilten Wolframs Kollegen auch noch Bilder bei Instagram. So bekam der Jubilar unter anderem ein ganzes Arsenal an Luftballons geschenkt.

Zuletzt gab es noch weitere gute Nachrichten für den Kölner Sender. ER darf endlich wieder zum „Supertalent“.