RTL-Moderatorin macht traurige Beichte – „Hatte das Gefühl, dass ich es nicht mehr schaffe“

Eine Zeit lang war sie eins DER Gesichter des Kölner Senders RTL: Eva Imhof stand regelmäßig für diverse Nachrichtenmagazine vor der Kamera. Doch die sonst so fröhliche Moderatorin hat eine schwere Zeit hinter sich. Ein trauriger Schicksalsschlag stellte ihr Leben völlig auf den Kopf. Nun spricht sie offen und ehrlich über die wohl schwierigste Zeit ihres Lebens.

RTl-Moderatorin trennt sich nach 13 Jahren

Eva Imhof und ihr Ex-Partner Peter galten als absolutes Traumpaar. Die beiden Moderatoren waren insgesamt 13 Jahre lang verheiratet und haben zwei Töchter. 2022 folgte dann der Schock: Die beiden geben ihre Trennung bekannt. „Ich habe unterschätzt, wie schlimm es ist, sich zu trennen und vor allen Dingen mit den Kindern. Das war sehr, sehr schlimm“, so die 45-Jährige in einem RTL-Interview.

Die Moderatorin fiel nach der Trennung in ein Loch – hatte immer wieder mit Angstzuständen und Panik zu kämpfen. Sie erzählt: „Ich hatte oft das Gefühl, dass ich es nicht mehr schaffe und im Grunde genommen waren es andere Leute, die mir geholfen haben, wieder in die Spur zu kommen.“ Doch wie geht es Eva Imhof heute?

RTL-Moderatorin blickt nach vorne

Die Moderatorin hat sich professionelle Hilfe geholt, um sich aus der Depression zu befreien. „Ich habe in der Charité und auch im LVR-Klinikum Düsseldorf hervorragende Erfahrung gemacht. Dort hat man sich ganz intensiv und zauberhaft um mich gekümmert. Ich habe tolle Therapeuten bis heute an meiner Seite“, so die 45-Jährige.

Zum Glück – denn heute ist sie auf dem Weg der Besserung. „Mir geht es gut, das heißt konstant besser und ich bin quasi auf einem guten Weg. Das ist wirklich eine ganz tolle Entwicklung nach wirklich sehr harten Jahren“, sagt Eva Imhof.