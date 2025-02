„Dünentod“: RTL zeigt Nordsee-Krimi – kurze Zeit später sickert die Nachricht durch

Mit „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ will RTL zeigen, dass spannende Ermittlungen nicht nur den Öffentlich-Rechtlichen vorbehalten sind. Hendrik Duryn schlüpfte am Dienstagabend (18. Februar) erneut in die Rolle des eigenwilligen Ermittlers Tjark Wolf, der mit Polizeichefin Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki) in Ostfriesland für Gerechtigkeit sorgte.

Doch während der Fall brisant war, blieben die Quoten eher bescheiden.

Nach „Dünentod“ (RTL) steht es fest

Nach einer einjährigen Pause kehrte die Krimi-Reihe „Dünentod“ vergangene Woche auf die Bildschirme zurück. Doch der Auftakt zur dritten Staffel verfehlte mit 2,59 Millionen Zuschauern die magische Drei-Millionen-Marke deutlich. Bei der werberelevanten Zielgruppe sah es noch düsterer aus: Nur 0,27 Millionen Umworbene schalteten bei RTL ein. Eine Entwicklung, die sich aktuell fortsetzt.

Die zweite Folge „Tödliche Geheimnisse“, in der ein alter Bekannter tot am Strand entdeckt wurde, lockte am Dienstagabend (18. Februar) gerade einmal 2,56 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, wie „DWDL“ berichtet. Der Marktanteil lag bei 10,9 Prozent. Bei den jungen Menschen gab es mit 7,1 Prozent kaum Begeisterung. Damit bleibt „Dünentod“ deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Etwas besser schlug sich RTL zur späteren Stunde.

RTL schlägt sich wacker

Die Nachrichtensendung „RTL Direkt“ sicherte sich noch 1,38 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 7,9 Prozent entspricht. In der jungen Zielgruppe lief es mit 7,2 Prozent jedoch nur mittelprächtig.

+++„Bachelorette“: Nach Spekulationen – Luna Schweiger räumt mit Gerüchten auf+++

Etwas besser schlug sich „Extra“: Ein Reporter ernährte sich einen Monat lang ausschließlich von hochverarbeiteten Lebensmitteln und beleuchtete die gesundheitlichen Folgen. Zudem wurde ein deutscher Liebesbetrüger gejagt. 0,92 Millionen Zuschauer bedeuteten 7,3 Prozent Marktanteil. Immerhin schnitt das Magazin bei den jungen Menschen mit 11,6 Prozent besser ab.

Auch interessant:

Am 18. Februar starteten die Dreharbeiten von zwei neuen „Dünentod“-Ausgaben für RTL. Hendrik Duryn, als Tjark Wolff, wird demnächst mit einer neuen Kollegin an seiner Seite ermitteln: Isabel Thierauch übernimmt künftig die Rolle der Hauptkommissarin Friedericke Olsen.