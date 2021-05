RTL: DSDS-Star mit IHM abgelichtet – „Nicht dein Ernst?“

Aber hallo... diese junge Dame kennen wir doch aus dem RTL-Abendprogramm. Von „DSDS“ genauer gesagt. Doch wer sitzt da neben ihr?

Richtig gesehen, die junge Dame ist Ex-„DSDS“-Kandidatin Lydia Kelovitz. Der ältere Herr neben ihr ist der österreichische Baulöwe Richard Lugner. Der 88-Jährige war in den vergangenen Jahren vor allem dafür bekannt, sich gerne mit jungen Frauen zu umgeben.

RTL: Ex-DSDS-Kandidatin postet Foto mit IHM – äußerst verdächtig

Doch was macht er denn nun mit Lydia Kelovitz? „Dr. Bob war gestern! Die Frühlingsgefühle sind da. Na Leute! Was denkt ihr, welchen Tiernamen ich nun habe!? Kleiner Tipp, es ist was WILDES“, schreibt die 31-Jährige.

----------------------------------------

Das ist DSDS:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt

Die Castingshow läuft bei RTL

Dieter Bohlen sitzt seit der ersten Staffel (2002) in der Jury

Die aktuelle Jury besteht aus Dieter Bohlen, Mike Singer und Maite Kelly

DSDS 2021 gewann Jan Marten Block

----------------------------------------

Dazu textet Lydia unter anderem die Hashtags „couplegoals, love, couple und relationshipgoals“. Ob zwischen den beiden wirklich was läuft? Unklar. Die Fans jedenfalls haben so ihre Zweifel.

RTL: Fans können es nicht fassen – „Nicht ernsthaft, oder?“

Richard Lugner 2020 in Salzburg. Foto: IMAGO / Manfred Siebinger

„Nicht ernsthaft, oder“, fragt eine Followerin der Sängerin. Und ein anderer Fan fragt: „Das ist aber nicht dein Ernst?“

-----------------

Das ist Richard Lugner:

Richard Siegfried Lugner wurde am 11. Oktober 1932 in Wien geboren

Er ist Geschäftsmann, Reality-TV-Star und Bauunternehmer

---------------

Was auch immer dahintersteckt. Positiv ist auf jeden Fall zu sehen, dass es Richard Lugner wieder besser zu gehen scheint. Der 88-Jährige hatte zuletzt eine beunruhigende Diagnose von seinem Arzt bekommen. So wurde bei Lugner weißer Hautkrebs erkannt. Damit der sich nicht weiter ausbreitet, musste sich Lugner sogar unters Messer legen.

-------------------

-----------------

