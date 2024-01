RTL-Star meldet sich aus dem Krankenbett: „Ich dachte, ich ersticke“

Schlechte Nachrichten von RTL-Star Sarah Knappik! Die „GNTM“-Ikone hat erneut mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Nachdem sie vor rund zwei Jahren unter einer schweren Corona-Infektion litt, hat es den Reality-Star nun erneut erwischt.

Am Tropf hängend, meldet sich Sarah Knappik am Montagabend (8. Januar) per Instagram-Story bei ihren Fans. Was war nur passiert?

RTL-Star Sarah Knappik leidet erneut unter Corona-Infektion

Bis heute leidet Sarah Knappik, die auch im RTL-„Dschungelcamp“ zu sehen war, unter den Folgen ihrer Corona-Infektion im Dezember 2021. Die Mutter einer Tochter bekam damals viel Kortison, schwemmte dadurch auf.

Jetzt musste sie das Medikament erneut bekommen. „Ich frage mich, wieviel Kortison kann ein Mensch in sich haben?“, kommentiert die 37-Jährige die Instagram-Sequenz mit dem Tropf in ihrem Arm. Wie „Bild“ berichtet, erlitt Sarah Knappik in Folge einer neuerlichen Corona-Infektion einen Hörsturz.

Heißt: Sie hat ein dumpfes Gehör, hört dadurch generell schlechter. Ein Besuch beim Arzt führte schließlich zu der Kortison-Maßnahme. „Das kann man echt nicht gebrauchen“, so die 37-Jährige genervt.

RTL-Star Sarah Knappik: „Ich dachte, ich ersticke“

Dennoch hat Sarah Knappik Glück im Unglück, ihre aktuelle Corona-Infektion war offenbar nicht so schlimm wie die vor rund zwei Jahren. „Ich dachte, ich ersticke“, beschrieb die Ex-Dschungelcamperin ihre damalige Atemnot. Nur Kortison-Spray konnte helfen.

Immerhin: Noch am gleichen Abend, an dem Sarah Knappik am Tropf hing, hat sie auch schon wieder Mitgefühl für andere. Als die Nachricht von Tod von Franz Beckenbauer publik wird, spricht sie ebenfalls in ihrer Instagram-Story ihr Beileid. Scheint also, als scheint es der „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin vom letzten Jahr schon wieder etwas besser zu gehen.