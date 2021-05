RTL-Moderatorin Birgit Schrowange teilt Foto: Fan verwirrt – „Was soll uns das jetzt sagen?“

„Kinder wie die Zeit vergeht.“ Das dachte sich wohl auch RTL-Moderatorin Birgit Schrowange und nahm ihre Fans auf ihrem Instagram-Profil mit auf eine Reise in die Vergangenheit.

Vier Jahre, um genau zu sein, reiste RTL-Star Birgit Schrowange mit ihren Fans zurück. Zurück in eine Zeit, in der man sich noch ohne negativen Corona-Test nahe kommen konnte und in der Großveranstaltungen wie Preisverleihungen noch an der Tagesordnung waren.

RTL-Star Birgit Schrowange: Was will sie mit diesem Bild sagen?

Wir sehen ein Bild, das Birgit Schrowange bei einer Anprobe mit Designer Albrecht Ollendiek zeigt. Birgit Schrowange trägt noch nicht ihre markanten grauen Haare.

--------------------------

Das ist RTL-Star Birgit Schrowange:

Birgit Schrowange wurde am am 7. April 1958 in NRW geboren

sie arbeitete mit 19 Jahren beim WDR als Redaktionsassistentin

im Jahr 1994 wechselte sie zu RTL

dort moderierte sie von Oktober 1994 bis Dezember 2019 „Extra – Das RTL-Magazin“

war von 1998 bis 2006 mit Markus Lanz liiert

im September 2000 wurde ihr gemeinsamer Sohn Laurin geboren

seit 2019 ist Birgit mit dem Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer verlobt

-----------------

Dazu schreibt die 63-Jährige: „Vor etwas über vier Jahren habe ich mich bei einer Anprobe mit dem wunderbaren Modedesigner Albrecht Ollendiek für die Gala des Deutschen Fernsehpreises in dieses schöne Kleid gequetscht. Hat aber gepasst!“

Birgit Schrowange: Ist das etwa..?

Was genau Birgit Schrowange nun dazu veranlasst hat, dieses Bild zu posten, bleibt unklar. Das jedoch fragt sich auf ein Follower der Moderatorin. „Was soll uns das jetzt sagen?“, fragt er Birgit Schrowange bei Instagram. Die anderen Fans scheinen sich diese Frage jedoch nicht gestellt zu haben, sie kommentieren vornehmlich mit Herzchen- und Lach-Smileys.

---------------

-------------------

Und ein Fan kam bei dem Schnappschuss noch auf ganz andere Gedanken. So erkannte die Userin in Modedesigner Albrecht Ollendiek zunächst einen ganz anderen Mann: „Auf den 1. Blick dachte ich es wäre Roland Trettl.“

Birgit Schrowange sorgt mit ihren Fotos jedoch nicht nur für Verwunderung, sondern auch für Trauer. So wie bei diesem Bild.