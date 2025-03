RTL-Star macht ehrliches Geständnis – „Wir haben es probiert“

Sie schienen DAS RTL-Traumpaar der „Bachelorette“-Welt zu sein: Sharon Battiste und ihr Auserwählter Jan Hoffmann! Nach der Schock-Nachricht einer zwischenzeitigen Trennung des Paares im letzten Jahr, fanden beide wieder zueinander. Mitte Februar verkündete die ehemalige „Bachelorette“ Sharon dann jedoch das endgültige Liebes-Aus.

Für viele Kritiker war die erneute Trennung bereits vorhersehbar. Während die einen ein Fan von zweiten Chancen sind, argumentieren andere wiederum, dass die Beweggründe für das vorausgegangene Aus nicht gänzlich verschwunden sein können und die Beziehung somit bereits vorbelastet ist. „Bachelorette„-Sharon sieht das völlig anders und ist froh darüber, es ein zweites Mal versucht zu haben!

RTL: Ex-„Bachelorette“ packt über Trennung aus

Anfang des Jahres gab sie die erneute Trennung auf Instagram bekannt. Dazu schrieb sie: „Wir sind kein Paar mehr. Diese Entscheidung war alles andere als leicht und ist für uns beide sehr emotional.“ Auch damals betonte sie bereits, dass sie die Beziehung keineswegs bereue: „Ich bin sehr dankbar, dass wir ein Stück unseres Lebens geteilt haben. Immer respektvoll und wertschätzend im Miteinander und mit vielen schönen Momenten und Erinnerungen.“

In einem RTL-Interview beim „Deichmann Get Together” in Hamburg verrät die einstige „Bachelorette“ nun: „Ich bin endgültig getrennt in absoluter Wertschätzung und in absoluter Dankbarkeit, und das ist gut so.” Die Hintergründe für die erneute Trennung behält sie jedoch nach wie vor lieber für sich: „Ich bin nicht so ein Fan davon, das alles öffentlich auszuschlachten, auch wenn es da keine Schlacht gibt. Aber das gehört einfach ins Private.”

RTL: Sharon Battiste schaut positiv in die Zukunft

Von einem Rosenkrieg und bösem Blut zwischen Sharon Battiste und Jan Hoffmann ist also keine Spur! Ganz im Gegenteil – die „Bachelorette“-Bekanntheit ist glücklich und dankbar für die zweite Chance: „Ich bin ein absoluter Fan davon, dass man nicht immer alles wegwirft, dass man nie einfach aufgibt und kämpft. (…) Wir haben es probiert, und da bin ich voll stolz drauf.“

Auch Jan hat sich zuvor bereits mit einem emotionalen Statement zu Wort gemeldet: „Anfang des Jahres hat sich Sharon relativ unerwartet von mir getrennt. Für mich eine Katastrophe, hat mir extrem den Boden unter den Füßen weggerissen. Das war nichts, was ich wollte. Ich hab natürlich noch gekämpft, man gibt ja nicht so einfach auf. Hat nicht funktioniert, sie wollte nicht. Damit war dann der Cut und wir hatten seitdem keinen Kontakt mehr und werden auch keinen Kontakt mehr haben.“ Auch für ihn sei das Kapitel damit endgültig abgeschlossen.

Von nun an möchte Sharon Battiste nach vorne schauen und blickt positiv in die Zukunft:„Ich möchte mich jetzt auf meine Karriere konzentrieren.“ Inzwischen wäre sie sogar wieder für eine neue Liebe bereit. „Aber dafür muss auch erstmal jemand über den Weg laufen. Ich finde, das ist heutzutage nicht so einfach, und man hat gewisse Werte, die man braucht, die man vertritt, und dann kann man sich auch darüber unterhalten. Aber erstmal bin ich bei mir, und damit geht’s mir gut”, betont die 33-Jährige.