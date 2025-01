RTL-Stars erleben Horrorszenario – „Sie ist einfach geschockt“

Eigentlich wollte sich das „Bachelor“-Traumpaar Dennis Gries und Katja Geretschuchin ein paar schöne Tage in Thailand machen. Doch plötzlich erleben sie den absoluten Alptraum für alle Urlauber. Auf Instagram melden sich die RTL-Stars nach dem Vorfall zu Wort und beschreiben, was ihnen widerfahren ist.

RTL-Stars erwartet böse Überraschung

Dennis Gries und Katja Geretschuchin haben sich 2024 in der 14. Staffel vom „Bachelor“ kennengelernt. Bis heute sind sie glücklich miteinander, wohnen jetzt sogar gemeinsam in seiner Heimat. Aktuell ist das Paar in Thailand unterwegs, wo sie sich eine Auszeit gönnen wollen. Sie verbrachten unter anderem Silvester in dem Urlaubsparadies.

Was ihnen jedoch am letzten Abend auf der Insel Koh Phangan passiert ist, ist alles andere als paradiesisch. Vielmehr sorgt es bei dem Paar für einen absoluten Schockmoment und einen kurzen Stimmungskiller. Auf Instagram erzählen sie ihren Fans, welche Entdeckung sie machen mussten.

„Es ist richtig bitter“

Wie es scheint, wurden Dennis Gries und Katja Geretschuchin eiskalt bestohlen. „Leute, es ist richtig bitter. Wir wurden beklaut, beziehungsweise bei uns wurde eingebrochen“, erzählt Katja in ihrer Instagram-Story am Tag nach dem Vorfall. Rund 20.000 Baht (umgerechnet etwa 560 Euro) hatte das Paar abgehoben und einen Großteil davon in einem Rucksack verstaut.

Als sie von einem Massagetermin zurückkehren, ist dieser plötzlich verschwunden. Das Paar meldet das Ganze bei der Chefin ihrer Unterkunft, die überrascht reagiert. „Sie ist einfach geschockt, denn ihren Mitarbeitern traut sie zu 100 Prozent”, so Katja. Wer ihnen das Geld letztendlich entwendet hat, bleibt wohl vorerst ungeklärt. Ihren Urlaub wollen sie sich davon jedoch nicht kaputtmachen lassen.