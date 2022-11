RTL-„Bachelor“ kam auf 98 Kilo – jetzt sieht er SO aus

Die letzten Wochen waren nicht leicht für Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold. Der einstige Rosenkavalier, der 2019 die Liebe in Kandidatin Jennifer lange fand und 2020 die Trennung bekanntgab, verletzte sich im Oktober beim Basketballspielen. Die Diagnose: Kreuzbandriss.

Jetzt verrät der ehemalige RTL-„Bachelor“, was die Verletzung für Folgen für den Profi-Basketballer hatte. Er nahm Kilos zu.

RTL-„Bachelor“ Andrej Mangold: 98 Kilo wegen Frustessen

Andrej Mangold hat nach dem Liebes-Aus mit Jennifer sein privates Liebesglück längst wieder gefunden. Im August dieses Jahres ließ er die Liebes-Bombe platzen, eine Woche später folgte der erste gemeinsame Red-Carpet-Auftritt bei den Herqul Boxing Awards in Berlin mit Influencerin Annika Jung (32). Im aktuellen gemeinsamen Liebes-Urlaub auf Hawaii teilte der 35-Jährige nun auch ein Detail, was seine Fans überraschen dürfte.

In der Instagram-story schreibt Andrej: „Good morning friends. Ihr wolltet ein Form-Update.“ Und das gibt der RTL-Star seinen Followern dann auch. Am 15. Oktober habe er sich den Kreuzbandriss zugezogen. „22.10.2022/98 kg Frust angefuttert. 22 Tage später sieht‘s so aus. I‘m on my way back…“ Dass Andrej Mangold auf dem Weg zurück ist, ist unschwer zu erkennen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf seinem Foto, das er dazu veröffentlicht, zeigt sich der Sportler total durchtrainiert mit Sixpack im Wasser. Von 98 Kilo ist definitiv keine Rede mehr! „Ich liebe diese Pool-Tage in Maui“, kommentiert er das Foto selbst. Seine Fans werden es auch lieben!

Mehr News:

Andrej und Annika genießen jetzt noch die letzten Tage auf Hawaii, bevor es am Wochenende nach Los Angeles geht. Dort will der RTL-Star mit seiner Liebsten noch auf ein Konzert gehen. Welches das ist, verraten die beiden aber noch nicht.