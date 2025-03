RTL-Moderatorin erlebt Sensation beim Italiener – „Bin so durcheinander“

Die langjährige und beliebte RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben (45), die vielen vor allem aus den Formaten „Punkt 6, 7, 8“ und der „Ich bin ein Star – die Stunde danach“ im Anschluss des Dschungelcamps bekannt ist, gönnte sich einen entspannten Abend im italienischen Restaurant zusammen mit ihrer Mädelsgruppe.

Doch wie sich dieses Treffen entwickeln würde, hätte sie sich vorher wohl nicht einmal in ihren kühnsten Träumen ausgemalt. Besonders nah und offen gewährt Angela Finger-Erben nun in ihrer Instagram-Story interessante Einblicke in ihr überraschendes Erlebnis.

RTL: Angela Finger-Erben bleibt beim Bezahlen der Atem weg

Nach einer intensiven Arbeitswoche beim RTL-Morgenformat „Punkt 6, 7 und 8“ genießt Angela Finger-Erben eine kleine leckere Portion Aglio e Olio im Beisein ihrer Mädels in einem italienischen Restaurant am Freitagabend.

+++ Ebenfalls sehr interessant: Nach Trennung: „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin legt Geständnis ab – „So viel Druck“ +++

Doch als sie bezahlen wollte, traf sie der Schlag. „Ich wollte bezahlen mit meinem Handy. Ich hatte nämlich gar nichts dabei, weil es so spontan war. Ich hatte nur die Schlüssel und mein Handy dabei. Dann meinte die Frau: ‚Man kann nur mit EC bezahlen.‘ Da sagte die Frau neben uns, die einfach da saß und wir gar nicht kannten: ‚Ich übernehme das.‘“

Völlig überrumpelt versuchte die Moderatorin sie davon abzubringen, jedoch erfolglos. Die Dame beharrte auf ihrem Angebot, zückte schleunigst ihre Karte und bezahlte die Rechnung in Höhe von 40 Euro, ohne zu zögern.

RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben ist emotional überwältigt

Die Reaktion von Angela Finger-Eben ließ nicht lange auf sich warten. Sie antwortete völlig überrascht: „Ich kann das nicht annehmen. Ich paypale ihnen das.“ Doch auch dies ließ die Frau kalt. Die Begleitung der Dame, eine enge Freundin, kommentierte, dass sie einfach ein guter Mensch sei.

Schlussendlich wird die RTL-Moderatorin dieses Erlebnis wohl nicht so schnell wieder vergessen. „Ich bin so durcheinander und beseelt… und es gibt einfach so tolle gute Menschen! Wahnsinn“, zeigt sie sich völlig gerührt. Zudem richtet Angela Finger-Erben herzerwärmende und dankende Worte an die besagte Dame.