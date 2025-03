Veronica Ferres: Nach „Alpentod“-Folge ist es beschlossene Sache

Veronica Ferres (59) setzt den Ermittlerhut auf! In „Alpentod – Ein Berglandkrimi“ schlüpft die Schauspielerin in die Rolle der knallharten Kriminalpolizistin Birgit Reincke. Mit Erfolg?! Der Auftakt landete einen Volltreffer und erreichte Millionen von Zuschauern. Aber was macht diesen Krimi so besonders?

Natürlich die Starbesetzung! Neben Ferres glänzen Salka Weber (36) als geniale Wissenschaftlerin und Tim Oliver Schultz (36) als aufstrebender Kripo-Neuling. Zusammen bilden sie ein unschlagbares Trio, das unterschiedlicher nicht sein könnte. Doch konnte der RTL-Krimi auch in Woche zwei glänzen?

RTL: Veronica Ferres rockt die Alpen

In der zweiten Folge wurde es richtig brenzlig. Eine Leiche im Wandergebiet, Schüsse hallen durch die Alpen. Spannung pur! Regisseurin Samira Radsi (57) versteht es, die Alpenkulisse in atemberaubende Bilder zu verwandeln. Und was machen die Einschaltquoten? Laut den Zahlen von „DWDL“ schalteten 2,79 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zur zweiten Folge ein. Das macht einen Marktanteil von 12,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährige lockte der Mordfall 0,36 Millionen Zuschauer an, das sind 8,5 Prozent.

Zwar sind die Zahlen im Hinblick auf die Auftaktfolge leicht gesunken, aber immer noch stark. Es ist damit beschlossen: Der Berglandkrimi-Krimi kommt gut an! Aber die Konkurrenz schläft nicht. Die „Tagesschau“ dominierte sowohl bei jungen als auch bei älteren Zuschauern und setzte sich an die Spitze der Quoten-Charts. Alleine im Ersten schalteten im Schnitt 5,54 Millionen Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 23,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entspricht.

RTL kann sich nochmal freuen, denn die Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zog am Vorabend mehr junge Zuschauer an als einige der beliebtesten Formate zur Primetime um 20.15 Uhr. In dieser begehrten Zeit lieferten sich drei Sender ein enges Rennen um die Aufmerksamkeit der 14- bis 49-Jährigen.

„TV total“ auf ProSieben lag knapp vorne, mit 460.000 Zuschauern dieser Altersgruppe, was einen Marktanteil von 10,2 Prozent bedeutete. Dicht dahinter folgte „Die Elon-Musk-Story“ im ZDF mit einem Marktanteil von 10,0 Prozent.