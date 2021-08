RTL: „Alles was zählt“-Star Tanja Szewczenko ist fix und fertig. (Archivbild)

RTL: „Alles was zählt“-Star körperlich am Ende – „Breche gleich zusammen“

Seit ihrem Ausstieg bei „Alles was zählt“, sieht man Tanja Szewczenko nur noch selten auf RTL. Doch Langeweile hat die frischgebackene Mutter deshalb definitiv nicht. Ihre Zwillinge Leo und Luis halten die Ex-Schauspielerin von „Alles was zählt“ ganz schön auf Trab und bringen den RTL-Star sogar bis an seine Grenzen.

RTL: „Alles was zählt“-Star Tanja Szewczenko ist fix und fertig – „Ich kann nicht mehr“

Die zuckersüßen Zwillinge von RTL-Star Tanja Szewczenko waren absolute Wunschkinder. Aber das Mutterdasein hat auch seine Schattenseiten, denn das Bespaßen von Babys kann ziemlich anstrengend sein.

Die ehemalige „Alles was zählt“-Schauspielerin muss den Baby-Wahnsinn gleich im Doppelpack meistern und ist daher sichtlich erschöpft – körperlich und seelisch.

„Ich breche hier gleich zusammen.“, jammert Tanja Szewczenko in ihrer Instagram-Story. „Ich kann nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Marathon hinter mir.“

RTL: „Alles was zählt“-Star Tanja Szewczenko ist erschöpft – DAS macht ihr besonders zu schaffen

Einmal hat der RTL-Star den Baby-Wahnsinn schon erfolgreich hinter sich gebracht. Ihre Tochter Jona ist mittlerweile zehn Jahre alt und nimmt derzeit fleißig Tanzstunden für die RTL-Show „Let’s Dance – Kids“.

Doch ihre beiden Neugeborenen scheinen eine ganz besondere Art der Fürsorge zu brauchen.

Leo und Luis mögen es am liebsten, wenn ihre Mutter sie mit den Autoschalen stundenlang schaukelt – und das geht ordentlich auf die Arme.

„Die haben ja auch schon ordentlich Gewicht – und das auch mal zwei“, stellt Tanja Szewczenko fest. Das Fitnessstudio kann sie sich dadurch immerhin sparen. (mkx)