RTL-Moderator Peter Kloeppel hört auf – kurz vor seinem Abschied geht diese Nachricht um

Es war eine überraschende Nachricht, als im März dieses Jahres bekannt wurde, dass RTL eines seiner bekanntesten Gesichter verliert: Moderator Peter Kloeppel hört nach mehr als 30 Jahren beim Sender auf. Bereits am Freitag (23. August) steht der 65-jährige Chefmoderator von „RTL Aktuell“ zum letzten Mal für das Format vor der Kamera. Seinen Ausstieg bei RTL begründete Kloeppel im März gegenüber dem „Stern“ übrigens mit den Worten: „Ist dann auch mal gut.“

Doch bevor ihn die Zuschauer dort verabschieden können, geht nun eine weitere Nachricht um. RTL hat sich zum Abschied etwas Besonderes für Peter Kloeppel und auch die Fans einfallen lassen.

RTL-Moderator Peter Kloeppel hört auf

Der Kölner Sender punktet mittlerweile nicht mehr nur im Free-TV, sondern auch mit seinem Streamingdienst RTL+. Einige Formate wie „Die Bachelorette“ sind sogar nur noch darüber zu sehen. Jetzt startet RTL ein neues Format, das ebenfalls ausschließlich bei RTL+ laufen wird.

Seit Montag läuft dort ab 12 Uhr und 20 Uhr die Kurznachrichten-Sendung „RTL aktuell in 90 Sekunden“, wie der Branchendienst „DWDL“ schreibt. Diese soll montags bis freitags zu besagten Uhrzeiten beim Streamingdienst gesendet werden. Am Wochenende und an Feiertagen nur abends. Und hier kommt Kultmoderator Peter Kloeppel ins Spiel:

In der ersten Woche moderiert auch der Journalist das Format – eine Art Abschiedsgeschenk vom Sender.

Und das ist das Konzept bei „RTL aktuell in 90 Sekunden“: „Snackable, unterhaltsam, informativ und fundiert recherchiert“, teilt der Sender mit. Doch auch wenn Peter Kloeppel damit seinen RTL-Abschied feiern mag, lange Moderationen gibt es in dem neuen Kurz-Format leider nicht.

Seit 1992 war Kloeppel Chefmoderator bei den RTL-Hauptnachrichten „RTL Aktuell“, zwischen 2004 und 2014 sogar Chefredakteur von RTL. Während seiner Karriere erhielt er mehrere Auszeichnungen, darunter den Grimme-Preis Spezial und auch den Deutschen Fernsehpreis.