„RTL Aktuell“: Aufregung im TV-Studio – das haben die Zuschauer nicht mitbekommen

Es ist eine der wichtigsten Sendungen im Programm des Kölner Senders: „RTL Aktuell“ wird täglich um 18.45 Uhr live ausgestrahlt. Mehr als drei Millionen Zuschauer schalten im Durchschnitt ein, wenn die Moderatoren die wichtigsten Nachrichten des Tages präsentieren.

Verständlich, dass da dem einen oder anderen RTL-Sprecher mulmig wird. Immerhin tritt man live vor einem Millionenpublikum auf. Da kann einiges schiefgehen, wie etwa der Stromausfall am 11. Juli 2021. Peter Kloeppel moderiert damals einfach in der Dunkelheit weiter und schafft damit einen der kultigsten TV-Momente aller Zeiten.

RTL-Moderatorin hat Lampenfieber vor Livesendung – „Mein erstes Mal“

Nun ist auch Roberta Bieling an der Reihe. Die RTL-Zuschauer kennen die 47-Jährige vor allem als Moderatorin der Morgenmagazine „Punkt 6“, „Punkt 7“ und „Punkt 8“. Im Mittagsmagazin „Punkt 12“ tritt sie zudem regelmäßig als Ersatz für Katja Burkard auf. Zu Beginn des neuen Jahres nimmt sich die Journalistin nun einer neuen Herausforderung an.

Am Sonntag, den 15. Januar, steht Roberta Bieling zum ersten Mal für „RTL Aktuell“ vor der Kamera. Ganz schön aufregend, wie sie in einem neuen Instagram-Beitrag betont. Auf dem ersten Bild posiert Roberta gewohnt professionell vor der Kamera. In einem feuerroten Bodycon-Kleid, mit perfekt gestylten Haaren und einem freundlichen Lächeln auf den Lippen stahlt sie in die Linse. So haben die Zuschauer sie auch in der Livesendung zu sehen bekommen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Erst auf dem zweiten Foto wird klar, wie es Roberta Bieling während der Ausstrahlung wirklich ergangen ist. Aufgeregt klammert sie sich an ihren Moderationspartner Andreas von Thien. Zu dem aussagekräftigen Schnappschuss, der hinter den Kulissen der RTL-Sendung entstanden ist, schreibt sie: „So froh, dass alles glatt gelaufen ist! Mein erstes Mal bei ‚RTL Aktuell‘ um 18.45 Uhr. Auf dem anderen Bild seht ihr, wie’s mir vorher ging!“

Wirft man einen Blick in die Kommentare, wird schnell klar, dass Robertas Zweifel völlig unbegründet gewesen sind. „Klasse gemacht! Wie nicht anders zu erwarten“, kommentiert Andreas von Thien. Von einer treuen Zuschauerin heißt es: „Egal, durch welche Sendung du führst, du siehst immer super aus. Du bist super-sympathisch.“ Zahlreiche Fernsehkollegen – darunter Katja Burkard, Vanessa Blumhagen oder Eva Imhof – gratulieren Roberta zu ihrer Premiere.

Weitere News:

Auch wenn es für Roberta Bieling keinen Grund zur Sorge gegeben hat, ist es doch schön zu sehen, dass selbst TV-Stars wie die RTL-Moderatorin noch nervös werden, auch mal an sich zweifeln und sich dieselben Gedanken machen wie die Zuschauer vor den Bildschirmen. Im Fernsehen mag alles oft so makellos wirken, doch am Ende ergeht es den Menschen vor der Kamera nicht anders als denen dahinter.