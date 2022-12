Royals: Prinzessin von Madeleine von Schweden wütend – „Ich bin entsetzt“

Es sind Bilder, die auf der ganzen Welt für Empörung sorgten. In einer Werbekampagne ließ das Luxuslabel „Balenciaga“ Kinder mit Teddybären in SM-Kleidung ablichten. Nach etlichen Beschwerden rief das Pariser Unternehmen die Bilder zurück und entschuldigte sich öffentlich: „Wir entschuldigen uns aufrichtig für alle Beleidigungen, die unsere Weihnachtskampagne möglicherweise verursacht hat. Unsere Plüsch-Bärentaschen hätten in dieser Kampagne nicht mit Kindern gezeigt werden sollen.“ Nun wendet sich auch ein Mitglied der schwedischen Royals gegen die Bären.

Auf Instagram schrieb Madeleine von Schweden: „Ich bin schockiert und empört, dass Kinder in der Modewerbung sexuell eingesetzt werden. Die Verwendung von ‚Bondagebären‘ ist ein impliziter Bezug auf die Sexualisierung von Kindern und die Welt der Pädophilie. Es ist NICHT in Ordnung.“

Madeleine von Schweden setzt sich für Kinder ein

Madeleine teilte dazu das Bild eines Mädchens, das einen riesigen, weißen Teddybären umarmt. Die Prinzessin von Schweden weiter: „Das Bild, das ich gewählt habe, ist das Gegenteil. Es geht um Freude und wie ein Teddybär einem Kind Trost bieten und ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollte. Die Kindheit bedeutet, dass alle Kinder in einer sicheren Umgebung aufwachsen sollten, die frei von Gewalt und sexuellem Missbrauch ist. Macht mit im Kampf, um die am stärksten gefährdeten Kinder zu schützen. Wir können alle etwas tun!“

Die 38-Jährige will mit ihrem Posting Aufmerksamkeit für die „World Childhood Foundation“ erzeugen. Auch in einem weiteren Beitrag bei Instagram setzt sich Madeleine erneut für die Rechte von Kindern ein.

„Die Verbreitung von Bildern und Videos von Kindern, die sexuell missbraucht werden, ist ein globales und weit verbreitetes Problem. Um sexuellen Missbrauch von Kindern zu stoppen, müssen wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und ständig bewerten, wie unterschiedliche Eingriffe helfen können, Kinder zu schützen. Wir müssen die Risiken verringern, die Folgen von Missbrauch mildern und verhindern, dass es überhaupt erst geschieht.“