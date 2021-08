Royals in heller Begeisterung: „Seht, wer zurück ist!“

Sie sind wieder da. Endlich. Die Royals haben ihre „State Ceremonial Musicians of The Band of the Household Division“ wieder. Anderthalb Jahre lang mussten Queen Elizabeth II. und ihre Familie auf die Musiker verzichten. Die Corona-Pandemie hatte Auftritte unmöglich gemacht.

Jetzt sind die Musiker endlich wieder zurück am Buckingham Palast. Sehr zur Freude der Royals rund um Queen Elizabeth II.

Royals: Queen Elizabeth II. überglücklich – SIE sind zurück

Auf dem Instagram-Account der Royal-Family wurde nun ein Video geteilt, dass die Band bei der „Changing the guard“-Zeremonie zeigt. Zu den Klängen des Hits „Gold“ der Londoner Band „Spandau Ballet“ wechselt sich die Leibgarde der Königin ab.

-------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

------------------

Ein wunderbarer Moment, der auch ein spezieller Tribut an die britischen Sportler ist, die seit Donnerstag bei den Paralympics in Tokio um eben jene Gold-Medaillen kämpfen.

Royals: Anhänger strahlen vor Freude – „Ich bin so froh“

Für Queen Elizabeth II. und ihre Anhänger ist die Rückkehr der Musiker ein ganz besonderer Moment. So schreibt eine Followerin der Königin bei Instagram: „Ich bin so froh zu sehen, dass sich die Dinge wieder normalisieren. Ich hoffe, dass es bald überall wieder so ist.“

-------------------

Weitere Themen zu Queen Elizabeth II.:

Queen Elizabeth II. spaziert auf ihrem Anwesen – dann passiert, was keiner für möglich gehalten hätte

Queen Elizabeth: Fans irritiert – als sie dieses neue Foto sehen

Queen Elizabeth II.: Rührender Liebesbeweis – DAS hat vor ihr und Prinz Philip (†99) noch niemand geschafft

-------------------

Die Angriffe von Meghan Markle und Prinz Harry auf die britische Monarchie haben die Königin viele Nerven gekostet. So viele, dass sie nun diesen schweren Schritt geht.