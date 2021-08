Queen Elizabeth II.: Nach Attacken von Meghan und Harry – Königin geht drastischen Schritt

Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Queen Elizabeth II. hatte es in diesem Jahr nicht leicht: Erst wird sie und die gesamte Royals-Familie von ihrem Enkel Prinz Harry im skandalösen Interview mit Oprah Winfrey bloßgestellt. Dann stirbt auch noch ihr Ehegatte Prinz Philip.

Wie die britische „Sun“ berichtet, scheint Queen Elizabeth allmählich genug zu haben. Jetzt geht sie einen drastischen Schritt.

Queen Elizabeth II. reißt der Geduldsfaden: „Genug ist genug“

Den Poker-Blick hat sie drauf: Dass Queen Elizabeth II. in jüngster Vergangenheit einige Rückschläge ertragen musste, merkt man ihr bei Auftritten in der Öffentlichkeit kaum an.

Royals-Oberhaupt Queen Elizabeth II. geht einen drastischen Schritt. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa/PA Wire

Dennoch lassen die skandalösen und dramatischen Ereignisse auch eine Queen Elizabeth II. nicht kalt. Die rufschädigenden Attacken von Prinz Harry und Meghan Markle sollen die Queen sehr verärgert haben. „Genug ist genug! Es gibt eine Grenze und die königliche Familie kann nur so viel akzeptieren“, enthüllte eine sichere Quelle.

------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

------------------

Queen Elizabeth soll den Palasthelfern deshalb nun befohlen haben, einen rechtlichen Kampf gegen Harry und Meghan anzutreten.

-------------------

Weitere Themen zu Queen Elizabeth II.:

Queen Elizabeth II. spaziert auf ihrem Anwesen – dann passiert, was keiner für möglich gehalten hätte

Queen Elizabeth: Fans irritiert – als sie dieses neue Foto sehen

Queen Elizabeth II.: Rührender Liebesbeweis – DAS hat vor ihr und Prinz Philip (†99) noch niemand geschafft

-------------------

Wie „Sun“ berichtet, sollen die Herzogin und der Herzog nun angeklagt und darauf aufmerksam gemacht werden, dass wiederholte Angriffe nicht toleriert werden. (mkx)