Royals: Prinzessin Mary wird Königin – doch diese Regel muss sie nicht befolgen

Wenn in wenigen Tagen in Dänemark der Thronwechsel stattfindet, sind viele Augen auch auf Prinzessin Mary gerichtet. Am 14. Januar dankt Königin Margrethe II. im Alter von 83 Jahren ab, dann beginnt zugleich die Regentschaft ihres Sohnes als König Frederik X (hier alle Infos).

Und auch seine Frau Mary (die gebürtige Australierin war einst PR- und Marketingexpertin) spielt dann eine große Rolle. Sie ist nur noch rund eine Woche davon entfernt, die neue Königsgemahlin von Dänemark zu werden. Die Thronbesteigung ihres Mannes und zukünftigen Königs Kronprinz Frederik wird mehrere Veränderungen im dänischen Königshaus nach sich ziehen. Doch eine Regel muss Mary nicht zwangsläufig befolgen.

Royals: Prinzessin Mary wird Königin

Die Royals in Dänemark müssen eigentlich das königliche Protokoll berücksichtigen und es entsprechend der neuen Rangliste übernehmen. Zu den wichtigsten Regeln des Protokolls gehört die Art und Weise, wie Mitglieder königlicher Familien entsprechend ihrer Bedeutung begrüßt werden.

Bislang machte Kronprinzessin Mary stets einen respektvollen Knicks, den sie entsprechend vorführte, wenn sie sich in Anwesenheit eines höherrangigen Königshauses aufhielt. Doch das könnte sich jetzt ändern: Wenn sie Königin geworden ist, muss sie vor anderen dänischen Königsmitgliedern keinen Knicks mehr machen, da sie einen niedrigeren Rang haben als sie. Doch diese Regel muss sie nicht unbedingt einhalten!

Royals: Mary muss nicht jede Regel befolgen

Royals-Expertin Danielle Stacey erklärte dem „Hello! Magazine“ laut dem britischen „Express“: „Wenn Mary in Zukunft eine andere Königin grüßt, machen zwei Königinnen normalerweise keinen Knicks voreinander, aber sie könnte sich dafür entscheiden, die traditionelle Begrüßung als Zeichen des Respekts zu zeigen, insbesondere wenn es sich um einen Staatsbesuch handelt.“

Stacey weiß außerdem, dass Mary einst in einem Interview verriet, von ihrem damaligen Verlobten Kronprinz Frederik gelernt zu haben, wie man einen Knicks macht, bevor sie Königin Margrethe zum ersten Mal traf. Es könnte also sein, dass sie auch weiterhin ihrer Knicks-Linie treu bleibt.

Wer künftig allerdings auf jeden Fall einen Knicks vor der baldigen Königsgemahlin Mary machen muss, ist Kate Middleton – zumindest, bis die selbst eines Tages zu solch einer an der Seite von Prinz William erkoren wird.