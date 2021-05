Royals: Queen Elizabeth II. wird wieder Uroma! SIE ist schwanger

Es gibt wieder Nachwuchs bei den Royals!

Wie der offizielle Instagram-Account „The Royal Family“ bei Instagram verkündete, erwartet Prinzessin Beatrice ihr erstes Kind. Im Herbst soll das Baby zur Welt kommen.

Royals: Baby-News!

Prinzessin Beatrice, eine Enkelin der Queen, und Edoardo Mapelli Mozzi hatten im Juli 2020 in Windsor geheiratet.

Bei Instagram heißt es unter einem Bild der beiden, das am Tag ihrer Hochzeit aufgenommen wurde: „Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo mapelli Mozzi freuen sich sehr bekannzugeben, dass sie im Herbst dieses Jahres ein Baby erwarten. Die Queen wurde bereits informiert und beide Familien freuen sich sehr über die Neuigkeiten.“

---------------

Das ist Prinzessin Beatrice:

geboren am 8. August 1988 in London

sie ist die älteste Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson

sie hat eine jüngere Schwester, Prinzessin Eugenie

sie steht auf Rang neun der britischen Thronfolge hinter ihrem Vater Prinz Andrew

2019 verlobte sie sich mit Edoardo Mapelli Mozzi

am 17. Juli 2020 heirateten die beiden in Windsor

Beatrice nahm den Nachnamen ihres Ehemannes an

im Herbst 2021 erwartet sie ihr erstes Kind

---------------

Royals: Erstes Kind für Prinzessin Beatrice

Prinzessin Beatrice ist die älteste Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson. Für die 32-Jährige ist es das erste Kind. Ihr Ehemann Edoardo hat bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung.

Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann Edoardo. (Archivbild, 2019) Foto: IMAGO / PA Images

Beatrice und Eduardo waren lange miteinander befreundet, bis sie 2018 eine Liebesbeziehung begannen. Im September 2019 verlobten sie sich und planten eine Hochzeit für Frühling 2020. Wegen der Corona-Pandemie musste die Trauung jedoch verschoben werden. Am 17. Juli gaben sie sich schließlich in einer intimen Feier in Windsor das Ja-Wort. Nur wenige Gäste, darunter die Queen und der mittlerweile verstorbene Prinz Philip waren anwesend.

Für Queen Elizabeth II. wird der Familienzuwachs das zwölfte Urenkelkind. (cs)