Royals: Prinz Frederik in Dänemark gekrönt – doch kaum einer ist dabei

Es ist DAS Gesprächsthema Nummer eins in der Welt der Royals: Nach 52 Jahren auf dem Thron verkündet Königin Margrethe II. von Dänemark ihre Abdankung. Sie macht somit Platz für ihren Thronfolger und Kronprinz Frederik. Schon am Sonntag (14. Januar) wird die dänische Bevölkerung einen neuen König haben. Denn dort findet die Krönungszeremonie statt. Doch wer eine pompöse Zeremonie à la König Charles III. erwartet, der irrt sich gewaltig.

Royals: Krönung in Dänemark im kleinen Kreis

Wir erinnern uns an die Krönung des britischen Regenten Charles III.: In der Westminster Abbey wurde dafür nämlich ganz schön dick aufgefahren. Die Gästeliste strotze nur so von Promis und anderen Adeligen der gesamten Welt. Man möchte meinen, dass auch in Dänemark alle Geschütze für dieses besondere Event aufgefahren werden. Doch das Gegenteil ist der Fall.

+++ ARD und ZDF: Jetzt ist es offiziell! DARAUF schaut die ganze Welt +++

Die Zeremonie an sich wird nämlich ohne viel Tamtam über die Bühne gebracht werden. In einer Stadtratssitzung auf Schloss Christiansborg wird die (noch) regierende Königin eine Abdankungserklärung unterzeichnen. Daraufhin wird Frederik auf dem Balkon von Premierministerin Mette Frederiksen zum neuen König ausgerufen. Mehr als dreieinhalb Stunden ist für das Ganze nicht eingeplant. Und auch die Gästeliste fällt eher mau aus.

Royals werden nicht zur Krönung eingeladen

Laut schwedischen Medienberichten haben König Carl XVI. Gustaf von Schweden, Königin Silvi, Kronaprinzessin Victoria und Prinz Daniel keine Einladung zur Krönung erhalten. Dänische Medien berichten weiter, dass auch die niederländischen und belgischen Royals nicht vor Ort sein werden, wenn der Thronwechsel vonstattengeht. König Charles III., Prinz William und Kate Middleton werden ebenfalls nicht erwartet.

Mehr News:

Die Krönung wird allerdings hierzulande live im TV übertragen. Das Erste zeigt das royale Event ab 14.15 Uhr im Programm. Im ZDF wird die Krönung allerdings erst ab 18 Uhr wiederholt.