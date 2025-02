Meghan Markle lässt Prinz Harry alleine: Er sollte froh sein

Am Freitag (14. Februar 2025) wird der Valentinstag für viele verliebte Paare ein wahres Highlight ihrer Liebe. So werden viele Glückliche an diesem Tag noch enger zusammenrücken und ihre innige Liebe leidenschaftlich feiern.

Doch Prinz Harry muss an diesem einzigartigen Happening besonders stark sein. Während die Welt im Zeichen der Liebe steht, weiß der Herzog von Sussex genau, dass an diesem Tag vermutlich keine roten Rosen von Meghan Markle für ihn regnen werden. Doch woran liegt das?

Meghan Markle & Prinz Harry: Am Valentinstag fällt die Innigkeit aus

Am diesjährigen Valentinstag wird das Herzogenpaar getrennt sein und keine innige Zweisamkeit teilen können. Dies liegt daran, dass Meghan nun am Dienstag nach ihrer Reise am Freitag nach Vancouver (Kanada) zur Unterstützung von Harry bei den Invictus Games wieder zurück nach Kalifornien flog.

Viele Royal-Fans werden bei den Aufnahmen ihrer gemeinsamen Vancouver-Zeit genau hingeschaut haben. Dabei wurden sie völlig überrascht und mussten sich gleich dreimal die Augen reiben. Prinz Harry und Meghan turtelten herum und faszinierten ihre Anhänger mit mehreren liebevollen Gesten und öffentlichem Zärtlichkeiten. Man könnte gar so weit gehen und sagen: Das Paar konnte kaum voneinander die Finger lassen.

Nach den hitzigen Spekulationen rund um ein zunehmend getrenntes Zusammenleben des Paares kommen diese Eindrücke der vergangenen Tage sehr überraschend. Hintergrund war: Harry hatte seinen 40. Geburtstag ohne Meghan auf einer Wanderung verbracht und vertiefte sich oft in alleinige Arbeiten und Auftritte. Daher glaubten viele, dass es nicht so rosig zwischen den beiden laufen würde.

Prinz Harry alleine bei Invictus Games

Der königliche Experte Hugo Vickers nahm nun Stellung zu ihrem frühzeitigen Rückflug nach Kalifornien. Er sagte gegenüber „The Sun“: „Ich denke, der Hauptgrund für ihren Rückflug war wahrscheinlich, um bei den Kindern zu sein, weil sie das offensichtlich sehr ernst nehmen, und sie war ja auch schon vier oder fünf Tage zusammen weg.“

Zudem sieht Vickers im alleinigen Aufenthalt Harrys bei den Invictus Games sogar potenzielle Vorteile. So führt er an, dass es wichtig sei, dass Harry sich vollständig auf die Invictus-Games konzentrieren könne. Er vertritt die Meinung, dass Harry alleine souveräner auftrete, als gemeinsam mit Meghan.

Meghan Markle inszenierte sich bei den Invictus Games

Außerdem habe es den Royal-Experten gestört, dass sich der eigentliche Fokus von den Sportlern zu Meghan Markle verschoben hatte. Er geht sogar so weit und beschreibt es sogar als eine „Meghan Markle Show“. Weiteführend hob Vickers hervor, dass der Herzog bei königlichen Pflichten ein Händchen für die angemessene Interaktion mit Menschen habe, wohingegen Meghan wisse, wie man das Rampenlicht für sich nutzt.

Schlussendlich bleibt es spannend, ob der renommierte Adelsexperte Recht behalten wird. Wird Prinz Harry bei seinen nächsten Auftritten bei den Invictus Games wirklich eine bessere Figur abgeben? Oder strauchelt er ohne Meghan an seiner Seite?