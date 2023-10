Royals werden Opfer von Hackern – königliche Webseite lahmgelegt

Royals gehören nicht nur in Großbritannien zu den Prominenten. Menschen aus aller Welt verfolgen die Königsfamilie rund um König Charles, Prinz William, Prinzessin Kate und Co. Wenn es etwas zu berichten gibt, dann wird es zuerst auf der Webseite des britischen Königshauses bekannt gegeben.

Doch die war am Sonntag (1. Oktober) plötzlich lahm gelegt. Ein Hacker hatte sich offenbar in das Netz der Webseite geschleust und kurzzeitig zum Absturz gebracht.

+++ Kate Middleton und Prinz William werfen ihre Royal-Pflichten DAFÜR über Bord +++

Royals im Visier von Cyber-Kriminellen

Öffentliche Auftritte, Geburtstage oder auch ein Ausfall durch Krankheit – all das gibt es zuerst auf der offiziellen Webseite der Royals zu lesen. Doch am Sonntagmorgen war die Seite „Royal.uk“ plötzlich offline. Wie die Nachrichtenagentur dpa aus Palastkreisen in London erfahren habe, wurde der Internetauftritt der Royals zum Ziel eines sogenannten Denial-of-Service-Angriffs.

+++ Prinz Harry wird deutlich: „Ihr werdet es nie ganz erfahren“ +++

In solch einem Fall werden Anfragen von sehr vielen verschiedenen Computern gleichzeitig an eine Seite gesendet. Das System ist dadurch überfordert und funktioniert nicht richtig. Sofort versuchten IT-Experten eine Lösung für das Problem zu finden, um die Seite schnellstmöglich wieder zum Laufen zu bringen – mit Erfolg. Inzwischen ist die Webseite wieder fehlerfrei abrufbar. Die Inhalte der Seite waren den Angaben zufolge zu keinem Zeitpunkt unter Kontrolle der Angreifer.

Noch mehr News:

Laut „DailyMail“ behauptete auf Telegram der Hacker KillMilk, der mutmaßliche Anführer der russischen Hacktivistengruppe KillNet, hinter dem Cyber-Angriff gesteckt zu haben. Es ist nicht das erste Mal, dass die Royals Opfer von Cyber-Kriminellen werden. Sowohl bei der Hochzeit von William und Kate als auch bei Harry und seiner Meghan soll ein sogenannter DDoS-Angriff geplant gewesen sein. Auf der Webseite war ein Stream der Hochzeit zu sehen, diesen wollten die Hacker wohl zum Absturz bringen. (mit dpa)