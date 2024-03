Royals: Neues Bild lässt Fans schaudern – „Oh Gott, hatte kurz Angst“

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Prinz Edward. Am vergangenen Sonntag (10. März) wurde der Duke of Edinburgh, der jüngste Bruder von König Charles III., 60 Jahre alt. Ein runder Ehrentag, den es natürlich auch bei den Royals zu feiern gilt. Und so veröffentlichte der offizielle Instagram-Account der „Royal Family“ ein aktuelles Foto des Geburtstagskindes.

Zusammen mit seinen drei Hunden sitzt Prinz Edward da auf einer Mauer, strahlend schaut er in die Kamera, hat einen seiner Vierbeiner im Arm. Ein harmonisches Bild, das jedoch bei einigen Betrachtern einen kleinen Schock ausgelöst hatte. Der Grund: Das Foto ist in schwarz-weiß gehalten.

Und so kam schnell die Sorge auf, der Prinz könnte das Zeitliche gesegnet haben. „Oh Gott, hatte kurz Angst“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Ein anderer Kommentar lautet: „Man teilt doch keine Geburtstagsglückwünsche in Schwarz und Weiß. Also bitte.“ Und eine weitere Royals-Anhängerin ergänzt: „Diese schwarz-weiß-Bilder machen mir immer wieder Angst.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei war der Grundtenor doch ein ganz anderer. Neben seinem Geburtstag gab es für Edward nämlich noch etwas anderes zu feiern. So bekam er von König Charles III. zum 60. nämlich nicht nur herzliche Glückwünsche, sondern auch die Aufnahme in den Distelorden geschenkt. Auf Instagram heißt es dazu: „Der Herzog schließt sich 16 Rittern und Damen, der Königin, der Princess Royal und dem Herzog von Rothesay als Royal Knights of the Distle an, die höchste Auszeichnung in Schottland.“

Eine Auszeichnung, die die Anhänger Edward durchaus gönnen. „Wohlverdient“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Edward und die Herzogin von Edinburgh sind beide hart arbeitende Royals und es scheinen auch zwei nette Menschen zu sein. Alles Gute zum 60. Geburtstag.“