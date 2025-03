König Charles III.: Es ist offiziell – „Globale Erfolgsgeschichte“

Anlässlich des Commonwealth Days am 10. März 2025 teilte König Charles III. (76) in der veröffentlichten Apple-Music-Show „The King’s Music Room“ seine ganz persönlichen Musikvorlieben mit und sorgte dabei bei vielen Royals-Anhängern für Furore.

Neben seinen persönlichen Kommentaren hatten Fans die Gelegenheit, die Playlist zu kommentieren und unter anderem Songs von weltbekannten Künstlern wie Michael Bublé, Grace Jones, Bob Marley, Kylie Minogue und Raye zu hören. Wie kam sein neues Projekt bei seinen Anhängern an?

König Charles III.: Seine Musikshow erobert die Herzen vieler Menschen

Die neue Apple Music-Show von König Charles hat die ganze Welt erobert und besonders in Großbritannien viele heißgeliebte Fans überwältigt. So thront sie aktuell auf Platz Eins in der britischen „Top Music Podcasts“-Liste von Streaming-Riese Apple Music.

Selbstverständlich ist diese Entwicklung auch dem Monarchen nicht entgangen. „Der König ist begeistert, dass so viele Menschen auf der ganzen Welt sich ihm angeschlossen haben, um einige ihrer Lieblingskünstler und -tracks aus dem Commonwealth und darüber hinaus zu teilen. Es war eine phänomenale globale Erfolgsgeschichte“, teilte eine royale Quelle dem „Mirror“ mit.

König Charles III. ist von Musik fasziniert

Ein besonderes Highlight für die Majestät: Die Liste, die nach der Anzahl der Zuhörer sortiert ist, ermöglichte es ihm, Shows von prominenten Persönlichkeiten wie Elton John, Gary Kemp, Guy Pratt und DJ Zane Lowe zu überholen und den ersten Platz stürmisch zu erobern. Doch an welche konkreten Songs hat König Charles III., der selbst privat das Klavier-, Cello- und Trompetenspielen beherrscht, sein Herz verloren?

Alles in allem hat er seinen Fans eine bunte Songmischung präsentiert. So umfasst seine Auswahl „The Loco-Motion“ von Kylie Minogue, Beyoncés Hit „Crazy in Love“ und Diana Ross’ „Upside Down“. Außerdem ist die siebenfache Brit-Award-Gewinnerin Raye, die mit Charles eng verbandelt ist, ebenfalls mit ihrem Hit „Love Me Again“ dabei.

Andere von Charles ausgewählte Lieder, die Songs aus zehn verschiedenen Jahrzehnten beinhalten, sind unter anderem „Could You Be Loved“ von Bob Marley & The Wailers, „My Boy Lollipop“ von Millie Small, sowie „Haven’t Met You Yet“ von Michael Bublé, „KANTE (feat. Fave)“ von Afrobeats-Star Davido und „The Very Thought of You“ von Al Bowlly.