Royals-Expertin enthüllt: William behandelte Kate nach Trennung wie einen Fußabtreter

Sie sind DAS Royale-Traumpaar: Kate Middleton und Prinz William. Seit Jahren schon gehen sie gemeinsame Wege, haben drei bezaubernde Kinder, stehen in guten, aber auch wie zuletzt in schlechten Zeiten eng beieinander.

Kate Middletons Krebs-Erkrankung verstärkte dieses Gefühl nur noch. In ihrer schwersten Krise schafften es der Prince und die Princess of Wales allen öffentlichen Angriffen zum Trotz, die Ruhe zu bewahren und die Behandlung durchzustehen. Doch das war nicht immer so, wenn man Royals-Expertin Katie Nicholl Glauben schenken mag.

Royals-Expertin erzählt pikante Geschichte

So hat das Paar zwei Trennungen hinter sich – 2004 und 2007. Und besonders die Zweite soll Kate schwer zugesetzt haben. So berichtet Nicholl, dass sie Kate gedemütigt gefühlt habe, nachdem bekannt geworden war, dass es sich Prinz William nach ihrer Trennung in Nachtclubs habe gut gehen lassen. Angeblich sei es sogar zu hitzigen Wortwechseln zwischen den beiden gekommen, in deren Verlauf Kate William vorgeworfen habe, dass sein Verhalten ihrem Image Schaden zufüge.

„Sie sagte ihm, dass sie nicht bereit sei, sich wie ein Fußabtreter behandeln zu lassen und dass sein sorgloses Verhalten ihrem Image schade. Früher hatte sie solche Dinge immer durchgehen lassen, aber das hier störte sie wirklich“, heißt es im „Mirror“.

Kate Middleton und Prinz William sind heute ein Traumpaar

Offenbar haben die Worte aber Wirkung gezeigt. Das Paar versöhnte sich wieder, fand einen Weg, mit dem Druck der Öffentlichkeit klarzukommen. Und vielleicht haben die Eskapaden von einst ja auch dazu beigetragen, dass Kate Middleton und Prinz William heute so stark sind.

Klar ist: Auf die beiden wird noch so einiges zukommen. So muss sich Kate trotz abgeschlossener Chemotherapie weiterhin von ihrer Krebserkrankung erholen. Und dann wird das Paar ja irgendwann auch den Thron besteigen. Ihre Geschichte hat also noch einige Kapitel zu bieten.