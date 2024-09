Kate Middleton in Gefahr: Die Rettung kam erst nach Einbruch der Dunkelheit

Bei all dem Glanz, all dem königlichen Glamour vergisst man schnell, dass auch Royals nur Menschen sind. Menschen mit Schwächen, mit Fehlern. Menschen, die manchmal auch Dummheiten begehen oder unvorsichtig sind. Und so können auch ihnen Dinge passieren, die sie wohl lieber vermieden hätten. Von einer Begebenheit berichtet James Middleton, der Bruder von Kate Middleton, in seinem neuen Buch „Meet Ella“.

So habe es einst einen denkwürdigen Spaziergang gegeben, der beinahe in einer Katastrophe geendet war. In den ersten Jahren ihrer Beziehung lebten Kate Middleton und ihr Mann Prinz William abgeschieden auf der Insel Anglesey in Wales. Dorthin war auch James Middleton zu Besuch gekommen, und so begab es sich, dass er und seine berühmte Schwester einen Spaziergang am Strand machten.

James Middleton spricht über Spaziergang mit seiner Schwester Kate Middleton

„Wir konsultierten die Gezeitentabellen und beobachteten Ebbe und Flut des Meeres. Doch eines Tages, als wir in unseren Spaziergang vertieft waren, wären wir beinahe gestrandet. Wir konnten uns nur retten, indem wir einen großen Umweg machten und erst nach Einbruch der Dunkelheit zu ihrer Hütte zurückkehrten“, berichtet James in seinem Buch.

Eine gefährliche Situation für die Geschwister, schließlich kann das Meer sehr tückisch und gefährlich sein. Viele Menschen gerieten schon in Lebensgefahr, weil sie die Gezeiten nicht beachteten und plötzlich der Weg zurück abgeschnitten war. Zum Glück jedoch schafften es die beiden gerade noch rechtzeitig wieder nach Hause.

In seinem Buch „Meet Ella“ verarbeitet James Middleton den Verlust seiner Cocker-Spaniel-Dame Ella, die im Alter von 16 Jahren verstorben war. Die Hündin gab dem Bruder von Kate Middleton in schweren Zeiten Halt, besonders als alles um ihn herum für ihn nicht mehr lebenswert erschien. Kates Bruder hatte einen Versuch abgebrochen, sich das Leben zu nehmen.