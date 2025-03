Kate Middleton: So reagierte sie damals auf ihre Trennung von Prinz William

Prinz William (42) und Kate Middleton (43) sind wahrlich ein Herz und eine Seele. Gemeinsam meisterten sie nicht nur die vielen Herausforderungen des königlichen Lebens, sondern standen auch in besonders schweren Zeiten wie bei Kate‘s Krebserkrankung stets füreinander ein.

Doch ihre Liebesgeschichte hatte auch Hürden und Prüfungen zu überwinden. So musste das Ehepaar im Jahr 2007 eine kurze Trennung durchstehen. Doch wie reagierte die Prinzessin von Wales damals, als sie mit dieser schwierigen Situation konfrontiert wurde? Royal-Experte Richard Eden gab nun in der „Daily Mail“ schriftliche Einblicke in die belastende Zeit.

Kate Middleton und Prinz William durchlebten eine Krise

Im Jahr 2007 wurden die Royal-Fans plötzlich schockiert. Prinz William und Kate Middleton entschieden sich von nun an getrennte Wege zu gehen. Dabei schien die Entscheidung endgültig.

+++ Ebenfalls sehr lesenswert: Kate Middleton: Expertin sieht es sofort – der Krebs hat sie verändert +++

Rückblickend erinnerte Richard Eden an ein Event, eine Buchveröffentlichung von Simon Sebag Montefiore, nach der Trennung. Kate erschien damals in Gesellschaft ihrer Schwester Pippa Middleton (41) und traf dabei neben Eden auch auf Tara Palmer-Tomkinson (†45 ), eine damals eng mit den Royals befreundete TV-Moderatorin.

Kate Middleton reagierte wie gewohnt

Aufgrund ihres guten Drahtes scheute die renommierte Journalistin nicht, Kate direkt auf die Trennung von William anzusprechen und sie nach ihrer aktuellen Gemütslage zu fragen. Die Herzogin von Cambridge schien damals überrumpelt und errötete plötzlich. Dennoch wusste sie genauestens, mit der Situation umzugehen.

Auch damals zeigte Kate schon ihre Besonnenheit. Sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und gab nicht zu viele Details preis. So antwortete Kate lediglich, dass es ihr gut ginge. Auch bei erneuten Konfrontationen versicherte sie, dass alles in Ordnung sei.

Was waren die Trennungsgründe?

Doch was waren damals eigentlich die wahren Gründe für die kurzzeitige Trennung? In ihrem Buch „Kate: A Biography“ ging die Autorin und Journalistin Marcia Moody genau darauf ein. Kate solle es ihm übelgenommen haben, dass er, obwohl er es versprochen hatte, die Weihnachtsfeiertage nicht mit ihr und ihrer Familie verbrachte. Besonders schmerzhaft war dies für die Prinzessin von Wales, da William im neuen Jahr in das weit entfernte Dorset versetzt wurde. Dadurch konnte sich das Paar über drei Monate hinweg äußerst selten sehen.

+++ Auch interessant: Kate Middleton: Jetzt kann es jeder wissen +++

Zudem kam die ständige Belagerung von Kate durch Paparazzi, die ihre Privatsphäre stark einschränkten. Doch vermutlich am schmerzhaftesten war für sie, dass William immer wieder in der Öffentlichkeit beim ausgelassenen Trinken und Feiern mit seinen Kasernen-Kollegen gesehen wurde. Dabei solle er sogar geflirtet haben.

Trotz der Herausforderungen, die sie in ihrer Beziehung meistern mussten, fanden Kate und William schließlich wieder zueinander. Ihre Verlobung im Jahr 2010 markierte den Beginn eines neuen Kapitels und heute führen sie zur Freude der Royal-Fans weltweit ein harmonisches Familienleben.