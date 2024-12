Royals: Schock für Prinzessin Victoria von Schweden! War ihr Leben in Gefahr?

Horrorvorstellung für die schwedischen Royals. Am Palast von Prinzessin Victoria von Schweden ereignete sich am Mittwoch (4. Dezember) ein Vorfall, der ihr noch lange nachhallen dürfte.

Ein verdächtiger Mann wurde vor den Mauern ihres Schlosses Haga festgenommen. Das Brisante: Er soll bewaffnet gewesen sein! War Prinzessin Victoria von Schweden ernsthaft in Gefahr?

Royals: Schock für Prinzessin Victoria von Schweden!

Es ist der Albtraum von jedem:

Ein Unbekannter schleicht um das eigene Anwesen herum, hat ein Messer dabei sowie Handschellen, Klebeband, eine Schutzmaske und eine Waffenattrappe. Genau das soll am schwedischen Anwesen der Kronprinzessin, ihres Mannes Daniel von Schweden und den beiden gemeinsamen Kindern Prinzessin Estelle und Prinz Oscar passiert sein, wie die Zeitung „Per Fahlström“ berichtet.

„Es handelt sich um einen Mann, der sich in der Gegend aufgehalten und seltsam verhalten hat”, heißt es bei der Zeitung. Was der Mann wirklich beabsichtigt hatte, ist nach bisherigem Erkenntnisstand noch unklar, die Royals dürften nach dem Vorfall aber einen Schrecken bekommen haben.

Von Seiten des Palastes erklärte Informationsleiterin Margareta Thorgren am Donnerstag dazu:

„Gestern Abend um 17 Uhr stand ein Mann vor den Toren von Schloss Haga und verhielt sich auffällig. Die Wachen, die ständig vor Ort sind, hielten es für angebracht, die Polizei zu rufen. Diese ist eingetroffen und hat den Mann festgenommen, es handelt sich also um eine Angelegenheit der Polizei.“

Was man aktuell auch noch nicht weiß, ist, ob Prinzessin Victoria von Schweden und ihre Familie währenddessen wirklich zu Hause war. So oder so: Ein mulmiges Gefühl werden die Royals jetzt sicherlich haben.

Dabei haben die schwedischen Royals gerade genug schlechte Nachrichten zu verkraften. Gerade erst wurde vermeldet, dass Prinzessin Birgitta – die Schwester von König Carl XVI Gustaf – im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Die Prinzessin starb am Mittwoch auf Mallorca, also genau an dem Tag, als auch der Unbekannte vor Prinzessin Victorias Schloss festgenommen wurde.