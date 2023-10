Royals: Damen-Schuh taucht nach Prinz Christians Geburtstag auf – Suche nach Aschenputtel nimmt seinen Lauf

Es ist eine Geschichte, wie von den Gebrüdern Grimm. Wobei – vielleicht ist sie auch nur von ihnen inspiriert. So begab es sich, dass der dänische Prinz Christian am vergangenen Sonntag (15. Oktober 2023) seinen 18. Geburtstag feierte. Ein besonderer Tag für einen jungen Mann. Vor allem, wenn er aus royalem Hause stammt.

Und so feierten etliche Gäste bis tief in die Nacht eine rauschende Feier auf Schloss Christiansborg. Ausgerichtet natürlich von niemand Geringerem als der Königin Margrethe selbst. Mit ein wenig Hilfe von Prinzessin Mary und Prinz Frederik, den Eltern des jungen Prinzen.

Aschenputtel bei den Royals

Und wie es sich bei einer solchen Party gehört, war wohl auch die ein oder andere Dame anwesend. Und eine davon schien wohl einen ganz besonderen Eindruck auf den begehrtesten Junggesellen Dänemarks hinterlassen zu wollen.

Und ließ, wie im Märchen von Aschenputtel, ihren Schuh im Palast stehen. Eine wunderbare Geschichte, die die dänischen Royals auch direkt via Instragram in die Welt trugen. Auf der Social-Media-Plattform teilte der Palast ein Bild des goldenen Highheels und schrieb: „Ist es Aschenputtel, die letzte Nacht ihren Schuh vergessen hat? Als die Gäste am Galatisch Ihrer Majestät der Königin gestern nach Hause gegangen waren, wurde dieser einsame Stiletto-Schuh auf Schloss Christiansborg hinterlassen. Der Besitzer kann sich gerne melden, um ihn zurückzubekommen.“

Sofort suchte ganz Dänemark nach der mysteriösen Besitzerin des Schuhes. Die jedoch sollte sich später selber melden. Anne-Sofie Tornso Olesen war es, die ihren Schuh absichtlich stehen ließ, wie sie in dem Magazin „Se Og Hør“ zugab. „Es sollte ein märchenhaftes Ende à la Aschenputtel werden“, verriet die 18-Jährige, die in Dänemark durch ihr Mitwirken in der Serie „BaseBoys“ bekannt wurde. „Ich fand es selbst ein bisschen lustig und habe vorher mit meiner Familie und meinen Freunden darüber gesprochen, und sie waren sich einig, dass ich es tun sollte. Es ist eine Chance, die Sie nicht noch einmal bekommen werden“, verriet sie weiter. Ob es mit Prinz Christian etwas wird – die Zeit wird es zeigen. Ein Ende wie im Märchen wäre es auf jeden Fall.