Schock-Schlagzeilen um Roy Black-Sohn Torsten – „Wie grausam!“

Im Wirbel der Gerüchteküche ist es oft schwer, Wahrheit von Fiktion zu unterscheiden. Aktuell steht Torsten Höllerich, der einzige Sohn der Schlagerikone Roy Black, im Zentrum dramatischer Schlagzeilen.

„Wie grausam! Er darf seinen kleinen Sohn nie mehr sehen!“ – so hieß es jüngst in einem Artikel, der für Aufsehen sorgte. Ob diese Zeilen der Wahrheit entsprechen? Schlager.de hakt nach!

So reagiert der Sohn von Roy Black

Erst kürzlich äußerte sich Torsten in einem Interview mit Schlager.de über seinen verstorbenen Vater und seinen Wunsch, dessen Erbe in Ehren zu halten. Doch nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Verschiedene Zeitschriften berichten über ein angeblich schweres Schicksal, das Torsten in Kolumbien ereilt haben soll.

Der Bericht behauptet, Torsten habe einen Anruf aus Kolumbien erhalten. Dabei soll ihm seine Ex-Frau den Kontakt zu seinem Sohn Dominik untersagt habe. Es wird dargestellt, als sei ihm der Umgang mit seinem Sohn für immer verwehrt worden. Nach einer schmerzhaften Fehlgeburt und der Trennung von seiner Ex lebt der gemeinsame Sohn bei der Mutter, die Torsten angeblich das Leben schwer macht.

Angeblich soll nun ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden, um sich um das Sorgerecht des einzigen Enkels von Roy Black zu kümmern. Schlager.de hat nachgeforscht und Kontakt zu Torsten Höllerich aufgenommen, um ihn mit den Vorwürfen des Artikels zu konfrontieren.

