„Rosins Restaurants“: Nach der letzten Folge herrscht bittere Gewissheit

Sternekoch Frank Rosin hat es sich zur Aufgabe gemacht Gastronomen in Not unter die Arme zu greifen. In seiner eigenen Kabel 1 Sendung „Rosins Restaurants“ begleitet er die Protagonisten dabei auf Schritt und Tritt, um ihre Lokale wieder auf Vordermann zu bringen.

Am Donnerstagabend (19. Dezember) lief bei Kabel 1 die letzte Folge von „Rosins Restaurants“ für dieses Jahr. Dort geht es für den TV-Koch nach Brandenburg an der Havel, wo das Ehepaar Mario und Nicky Reuter in ihrem Lokal „Waldfrieden Hausmannskost“ Hilfe braucht. Doch konnte man die Zuschauer damit überzeugen?

„Rosins Restaurants“: Kabel 1 erreicht die Nachricht

Nachdem die Quote in der Vorwoche zu wünschen übrig ließ, gibt es an diesem Donnerstag endlich einen Lichtblick für Frank Rosin und seine Show. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, sahen 0,54 Millionen Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe zu, was einem Marktanteil von 5,3 Prozent entspricht.

Für den Sieg in der Primetime reicht es für „Rosins Restaurants“ allerdings nicht. Sat.1 konnte beispielsweise über 1,75 Millionen Menschen mit dem „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ überzeugen. Der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf starke 9,8 Prozent.

„Rosins Restaurants“ nicht an der Spitze

Und auch Vox konnte mit dem Weihnachtsfilm „Der Grinch“ mehr Zuschauer ranholen – 0,63 Millionen um genau zu sein. Einzig und allein „Das große Promi-Büßen“ bei ProSieben lag mit 0,53 Millionen Zuschauern hinter „Rosins Restaurants“ in der Primetime.

Das war es erstmal in diesem Jahr mit Frank Rosin und seiner Sendung. Wer nicht auf neue Folgen von „Rosins Restaurants“ warten kann, der findet alle Staffeln in der Mediathek bei Joyn.