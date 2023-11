Bundesregierung wie „Rosins Restaurants“: „Inkompetenz trifft Entscheidungen“

Frank Rosin ist ein Mann der klaren Worte. Der Dorstener ist seit Jahren im TV zuhause, mit seiner Show „Rosins Restaurants“ avancierte der 57-Jährige zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten Fernsehköche des Landes. Doch Frank Rosin ist weitaus mehr als nur ein Koch im TV. Mit seinem Restaurant „Rosin“ betreibt der Mann aus dem Pott auch eine gehobene Gastronomie.

Doch selbst einem Mann wie Frank Rosin machen die Pläne der Bundesregierung, die Mehrwertsteuer für die Gastronomie 2024 wieder von sieben auf 19 Prozent anzuheben, zu schaffen. Auf Instagram macht der Kabel-1-Star seinem Ärger Luft.

Frank Rosin schießt gegen die Bundesregierung

„Liebe Kollegen und Freunde. Was ist los in Deutschland? Was macht die Bundesregierung mit der Gastronomie? 19% MwSt ab 1.01.2024 ist eine Katastrophe“, schreibt der Starkoch. Und legt im Video nach.

„Ich muss hier einfach jetzt mal sprechen. Dass die Mehrwertsteuer am 1. Januar erhöht wird, ist eine absolute Katastrophe. Herr Bundeskanzler, liebe Bundesregierung, Sie vergehen sich hier gerade an der Wirtschaftskompetenz Deutschlands. Und da spreche ich nicht nur von Gastronomen, sondern auch alles, was damit zu tun hat, dass wir irgendwie unseren Arsch hier hochkriegen können“, sagt Rosin deutlich.

„Inkompetenz trifft Entscheidungen“

Und weiter: „So kontraproduktiv, wie hier von Ihnen gearbeitet wird, das ist keine Basis für die Zukunft. Da sind keine Ziele, da ist keine Hoffnung, und da ist auch keine Leidenschaft. Wer soll sich das denn noch leisten? Kein Mensch geht mehr essen, wenn die Speisenkarten der Nation so teuer sind. Wenn man sich buchstäblich Essen nicht mehr leisten kann.“

„Ich habe Angst um meine Kollegen, und ich habe Angst um diese Branche“, sagt der Sternekoch. Man müsse man jetzt daran arbeiten. „Das, was hier passiert, ist wie bei Rosins Restaurants: Inkompetenz trifft Entscheidungen.“