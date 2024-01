„Rosins Restaurant“-Kandidatin enttäuscht: „Hat mir in der Seele wehgetan“

Er ist eine Konstante im deutschen Fernsehen. Seit 2009 bereits versucht Starkoch Frank Rosin mit seiner Show „Rosins Restaurants“ Lokalitäten in Not zu helfen. Etliche Lokale nahm der Dorstener dabei schon unter die Lupe. Manchen konnte er mit seinen Ideen neues Leben einhauchen, andere konnten sich trotz der Hilfe des 57-Jährigen nicht retten, mussten kurz nach Ausstrahlung schließen.

Am Donnerstagabend (4. Januar) startete die neue Staffel von „Rosins Restaurants“ in der beschaulichen Grafschaft Bentheim. Der „Westernhof Osterwald“ brauchte die Unterstützung des Starkochs, wirkliche Begeisterung sollte aber bei den beiden Gastronomen Jacqueline Petracek-Heil und Hagen Rühl nicht aufkommen.

Enttäuschung nach Ausstrahlung von „Rosins Restaurants“

Wir haben die beiden einen Tag nach Ausstrahlung der Sendung telefonisch erreicht. „Die Sendung war gut, aber es waren sehr viele Teile nicht dabei“, berichtet Jacqueline Petracek-Heil. So sei das Drehteam beispielsweise kurzfristig bei der Bäckerei im Nachbarort Ringe aufgeschlagen. Ein riesiger Aufwand für das kleine Unternehmen. In der Sendung an sich, sei davon jedoch nichts mehr zu sehen gewesen.

„Die Bäckerei wurde an dem Tag kurzfristig mit aufgenommen. Und da wurde überhaupt nichts gebracht. Das fand ich ein bisschen schade, weil die sich echt angestrengt und bemüht haben“, ist Petracek-Heil hörbar enttäuscht. „Der Junge war gerade mal 17 und hatte schon einen Acht-Stunden-Tag hinter sich. Er hat sich soviel Mühe gegeben und war dann nicht dabei“, berichtet sie weiter über die Dreharbeiten.

„Das hat mir wirklich in der Seele wehgetan, dass er nicht dabei war“, sagt die Gastronomin deutlich. Ob ihr Lokal nun durch die Sendung noch erfolgreicher werde?

Unklar, so berichtete uns Jacqueline Petracek-Heil schon vor Ausstrahlung, dass sich der Zulauf im „Westernhof Osterwald“ schon länger deutlich gebessert habe und sie auch weiterhin auf altbewährte Speisen wie beispielsweise Burger setze. Wir drücken die Daumen, dass es nun so weitergeht.