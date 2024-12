„Rosins Restaurants“: Frank Rosin traut seinen Augen nicht – „Sei ehrlich!“

Er ist da, um zu helfen, und das aus gutem Grund. Für die Restaurants, in die TV-Koch Frank Rosin in seiner Kabel-Eins-Sendung „Rosins Restaurants“ kommt, läuft es nicht gut. Und das will der Profi ändern.

Zuvor muss er sich aber erst einmal einen Überblick verschaffen und dabei traut Rosin des Öfteren seinen Augen nicht. So auch in der Folge, die die Zuschauer am 5. Dezember zu sehen bekommen.

„Rosins Restaurants“: Blick in Karte macht TV-Koch fassungslos

Zunächst zeigt sich Frank Rosin begeistert. „Es ist schön hier, ich finde das sau gemütlich“, schwärmt er nach Ankunft im Restaurant Kilian in Husum an der Nordsee. Doch nur wenige Augenblicke später kippt seine Stimmung. Als es um die Speisen geht und er die Karte betrachtet, traut er seinen Augen nicht.

Und das nicht etwa wegen der Köstlichkeiten selbst, sondern wegen der Preise. „Hast du das seriös kalkuliert?“, fragt er Inhaber Alexander bei „Rosins Restaurants“ und ermahnt ihn, nachdem er zur Antwort angesetzt hatte: „Sei ehrlich!“ Eine Ansage, die dieser sich zu Herzen nimmt und gesteht: „Ich bin ehrlich: Ich habe auch so ein bisschen die Grenze, was hier möglich ist.“

„Ich weiß einfach nicht, woran es liegt“

Frank Rosin schiebt direkt eine weitere Frage nach: „Muss ein Matjes-Teller 22,50 Euro kosten?“ Früher habe ein solcher sieben Mark gekostet, erinnert sich der TV-Koch zurück. Sein Urteil fällt daher eindeutig aus: Alexander hat zu übertreiben kalkuliert und müsse sich nicht wundern, dass keine Kunden in sein Restaurant kämen.

Einen Umstand, den dieser offenbar noch nicht in Betracht gezogen hat. „Ich weiß einfach nicht, woran es liegt“, sagt er mit Blick auf die schlechte Situation seines Restaurants. 100.000 Euro Schulden hat er bereits angehäuft. Mithilfe von Frank Rosin soll das Kilian bei „Rosins Restaurants“ noch die Kurve kriegen. Eine Schließung ist sowohl für Alexander als auch den Profi keine Option.

Ob das Coaching von Frank Rosin am Ende Früchte getragen hat und ob das Kilian eine neue Zukunftsperspektive bekommen hat, erfährst du um 20.15 Uhr bei Kabel Eins oder bereits vorab bei Joyn.