Rosenstolz-Sängerin AnNa R.: ARD-Star ist fassungslos – „Wie schockierend“

Es war wohl DIE Schock-Nachricht aus der Musikwelt der letzten Tage – „Rosenstolz“-Sängerin AnNa R. ist im Alter von 55 Jahren unerwartet in Berlin verstorben! Die traurige Botschaft verkündeten ihre Kollegen am Montag (17. März) auf Instagram und fanden bewegende Abschieds-Worte.

Auf ihrem offiziellen Account schreiben Manne und Frank: „AnNa R. ist tot. Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und ‚König:in‘ schockiert und verwirrt uns zutiefst.“ Mit ihnen trauern auch Millionen Fans um die Musik-Ikone.

„Rosenstolz“: ARD-Star bekundet Beileid

Mit Hits wie „Ich bin ich (Wir sind wir)“, „Liebe ist alles“ oder „Gib mir Sonne“ begeisterte Anna Rosenbaum, wie AnNa R. mit bürgerlichem Namen heißt, bleibt sie ihren Fans auch weiterhin in Erinnerung. Ihre tiefgründigen Texte begleiteten eine ganze Generation und werden auch nach ihrem Tod nicht in Vergessenheit geraten.

In den Kommentaren spricht auch ARD-Bekanntheit Dunya Hayali ihr Beileid aus. Neben Kommentaren wie: „Oh mein Gott, wie schockierend. Ruhe in Frieden, liebe AnNa. Deine Musik hat mich immer sehr berührt“, von trauernden Fans, meldet sich auch die ARD-Moderatorin in den Kommentaren zu Wort.

„Rosenstolz“-Sängerin AnNa R. lebt in den Herzen ihrer Fans weiter

Dunya Hayali schreibt dort, dass sie die „Rosenstolz“-Sängerin erst kürzlich noch gesehen habe – der Schock sitzt dadurch umso tiefer. „Noch vor 2 Monaten haben wir uns mit dem Hund zufällig getroffen und darüber geredet, dass sie/ihr im Sommer mit der neuen Platte ins MoMa [Morgenmagazin] kommt“, berichtet die „Morgenmagazin“-Moderatorin.

Weiter fügt sie hinzu: „Ich kann es gar nicht glauben, danke für viele schöne Zeilen und Momente.“ Auch andere prominente Bekannte nehmen auf diesem Weg Abschied. Sängerin Maite Kelly postet: „Es bricht mein Herz“, Jenny Elvers schreibt „Viel zu früh“ und auch die Band „Sportfreunde Stiller“ spricht ihr Beileid aus: „Ruhe in Frieden, liebe Anna. Unser herzliches Beileid an alle Angehörigen, Freunde und Familie!“

Dieses herzzerreißende Schicksal führt einem wieder Mal vor Augen, dass das Leben unvorhersehbar ist und man daher jeden Moment schätzen sollte. Auch wenn „Rosenstolz“-Sängerin AnNa R. ihre Fans nun zwar nicht mehr mit neuen Songs erfreuen kann, lebt sie in ihren Herzen dennoch weiter.