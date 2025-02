Roland Trettl spricht Klartext – DAS verbietet er seiner Freundin

Roland Trettl ist wohl der bekannteste Kuppler Deutschlands. Regelmäßig schickt er in seiner Vox-Show „First Dates“ Menschen auf Dates und schaut, ob sich da vielleicht mehr entwickeln kann. Seit Montag (10. Februar) begleitet er auch Promis bei ihren Verabredungen.

Dabei lässt der Vox-Moderator ausnahmsweise mal tief blicken. In Folge eins von „Promi First Dates“ verrät Roland Trettl, was er seiner Freundin verbieten würde.

DAS verbietet Roland Trettl seiner Freundin

Normalerweise verkuppelt der Vox-Moderator Roland Trettl andere Pärchen. Doch in Folge eins der neuen Staffel von „Promi First Dates“ geht es plötzlich um sein eigenes Liebesleben. Im Geplänkel mit Promi-Gast Paul Janke und „First Dates“ Barkeeper Nic Shanker packt der Kuppler aus – und gesteht, was seine eigene Freundin nicht machen dürfte.

Während Paul Janke an der Bar auf seine „Promi First Dates“-Verabredung wartet, kommt der Ex-Bachelor mit Nic ins Gespräch. Kein Wunder, schließlich teilen beide eine Leidenschaft fürs Getränke-Mixen. Nic bei „First Dates“, Paul im Dating-Format „Bachelor in Paradise“, wo er den liebessuchenden Kandidaten mit Rat und Tat – und vor allem mit Drinks – zur Seite steht. Da meldet sich Roland Trettl auf einmal von seinem Platz am Empfang zu Wort.

„Aber ich sage euch eines“, kündigt der Vox-Star an, „Ich bin ja null eifersüchtig. Aber wenn meine Freundin in die Bar gehen möchte, wo ihr zwei hinter der Theke steht, würde ich ihr das verbieten.“ Damit löst er bei Nic und Paul großen Lacher aus – die zwei klatschen sich genüsslich ab. „Alles hat seine Grenzen“, scherzt Roland Trettl weiter. Aber wer weiß, vielleicht findet der Ex-Bachelor bei „Promi First Dates“ ja seine Traumfrau – und Trettl braucht keine Angst mehr um seine Freundin zu haben.

