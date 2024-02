Roland Kaiser: DAMIT hat er nicht gerechnet – „Ganz enges Verhältnis“

Am Samstag (24. Februar) fand der wichtigste Abend des Jahres für Roland Kaiser statt. Der 71-Jährige steht bereits seit 50 Jahren auf der Bühne, dieses Jubiläum wurde mit der ZDF-Show „50 Jahre Roland Kaiser“ geehrt.

Moderiert wurde die Show von niemand Geringerem als Giovanni Zarrella, auf der Bühne standen außerdem Beatrice Egli, Oli P., Thomas Anders und viele weitere hochkarätige Gäste. Doch ein Video, das für den Schlagerstar aufgenommen wurde, geht Kaiser ganz besonders ans Herz.

Roland Kaiser: Die Familie bedeutet ihm alles

Roland Kaiser hat karrieretechnisch alles erreicht, was sich ein Musiker nur wünschen könnte. Und auch mit seinen 71 Jahren denkt der Sänger noch lange nicht ans Aufhören. Auch die Familie des Musikers sorgt für ordentlich Trubel im Alltag des „Santa Maria“-Sängers. Vier Kinder hat Kaiser insgesamt und lebt gemeinsam mit seiner Ehefrau Silvia seit 1990 in Münster. Für die große Jubiläumsshow des ZDF hat sich der Sender eine ganz besondere Überraschung für den Musiker überlegt. Erstmalig zeigen sich Kaisers vier Kinder, darunter drei leibliche, gemeinsam in der Öffentlichkeit. Die Worte, die der Nachwuchs für den Schlagerstar finden, gehen ans Herz.

Nervös sitzen die vier jungen Erwachsenen auf der Couch des Fernsehstudios und begrüßen ihren Vater und Stiefvater mit frechem Blick. Nach einem kurzen Smalltalk über schulische Leistung und die Erziehungsmaßnahmen des Musikers, wird es emotional. Roland Kaisers Sohn Jan erzählt: „Papa ist ein unfassbar liebevoller Mensch, mit dem ich ein ganz enges Verhältnis habe. Als ich klein war, hat er immer zu mir gesagt: ‚Mein großes Ziel ist, dass du irgendwann sagst, dass ich dein bester Freund bin‘. Und das kann ich heute auf jeden Fall bestätigen. Das ist so.“

Auch Kaisers einzige Tochter Annalena sieht in ihrem berühmten Vater ein Vorbild und berichtet: „Ich habe von ihm den Kampfgeist. Sich als junge Frau durchzusetzen und ernst genommen zu werden, dabei hilft er mir schon viel.“ Für Kai, den ältesten Sohn des Musikers, fungiert Kaiser als Vorbild in Sachen Toleranz und sozialem Engagement.

Zuspruch von den Fans

Auch die Fans von Roland Kaiser zeigen sich von den emotionalen Worten des Nachwuchses gerührt. Das auf Instagram geteilte Video findet bei den Fans von Roland Kaiser Anklang. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Eine größere Liebeserklärung kann man als Kind nicht geben“ und ein weiterer Abonnent schreibt: „So emotional. Brauchte sofort ein Taschentuch. Eine fantastische Familie.“ Über so viel Zuspruch von Seiten der Fans freut sich der Schlagerstar garantiert.

Das Interview mit den Kindern von Roland Kaiser wurde auch in der ZDF-Show abgespielt. Spätestens als Kaisers Stiefsohn Tim berichtet, dass der Musiker wie ein Vater für ihn sei, brechen bei Kaiser alle Dämme. Mit diesem tränenreichen Highlight der Show hatte wohl niemand gerechnet.