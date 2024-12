Roland Kaiser: Bittere Nachricht für die Fans – er braucht mehr Zeit

Er ist ein Name, an dem in der Schlagerwelt niemand vorbei kommt: Roland Kaiser. Mit Hits wie „Santa Maria“ oder „Joana“ hat er über Jahrzehnte hinweg die Herzen seiner Fans erobert und prägt bis heute ganze Generationen. Dabei bewies der Sänger in den letzten Jahren immer wieder: Ob in ausverkauften Hallen oder auf Social Media – Kaiser ist einfach ein Mann, der zu seinen Worten steht.

Doch jetzt muss er seinen Fans eine traurige Nachricht überbringen.

Roland Kaiser überbringt bittere Nachricht

Da hat sich der Kaiser wohl übernommen! Der Schlagersänger muss unerwartet sein neuestes Album verschieben. Auf Instagram schreibt er: „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, Mein Album ‚Marathon‘ wird nun doch wie ursprünglich geplant am 07.02.2025 erscheinen!“ Eigentlich hatte der 72-Jährige angedacht, am 31.01. bereits den Release feiern zu können – doch Pustekuchen!

„Wir feilen mit ganz vielen Menschen noch an den letzten Details und das braucht doch noch etwas mehr Zeit als gedacht, damit es perfekt wird. Einen kleinen Blick hinter die Kulissen bekommt Ihr hier. Danke für Eure Geduld und Euer Verständnis!“, erklärt Roland Kaiser weiter.

Roland Kaiser: Fans reagieren deutlich

In seinem Instagram-Video sieht man jedoch auch: Der Kaiser ist keinesfalls untätig. So wird hinter den Kulissen im Studio gearbeitet, was das Zeug hält.

Und wie es scheint, haben viele Fans Nachsehen mit dem Schlagerstar. „Ob eine Woche länger oder nicht. Ich freue mich auf den Rest des Albums“, schreib ein User auf Instagram. Ein anderer ergänzt: „Es gibt nichts zu verzeihen, lieber Herr Kaiser. Ihre Musik ist so eine Freude und darauf zu warten ist Vorfreude der besonderen Art, egal ob auf das neue Album oder auf ein Konzert.“

Mit so viel Zuspruch im Rücken dürfte Roland Kaiser der zusätzliche Feinschliff an seinem neuen Album noch leichter fallen.