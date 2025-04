„Bares für Rares“-Star Horst Lichter führt Fans hinters Licht – „Das war frech“

Eingeschweißte Fans von „Bares für Rares“ haben Horst Lichter schon seit Jahren ins Herz geschlossen. Vor allem seine redselige und aufgeweckte Art macht den Moderatoren im TV aus. Egal ob ein lustiger Spruch hier oder eine witzige Anekdote da – der TV-Star weiß einfach, wie man die Zuschauer bei Laune hält. Vor allem sein markantes Erscheinungsbild – Brille, Schnauzer und Co. – machen ihn zum echten Publikumsliebling.

Doch eine Frage brennt vielen Fans unter den Nägeln: Wie bekommt Lichter seinen legendären Schnurrbart eigentlich so perfekt in Form? Jetzt hat der TV-Star höchstpersönlich das Geheimnis gelüftet – oder etwa doch nicht?

Horst Lichter führt Fans hinters Licht

Auf Instagram versprach Horst Lichter seinen Followern eine exklusive Enthüllung: „Schönen Tag, ihr Lieben! Ihr habt euch so sehr gewünscht, einmal meine tägliche Bartroutine zu sehen. Tja, da würde ich mal sagen: Get ready without me!“ Moment mal, „without“? Normalerweise heißt es doch „Get ready with me.“ Und genau hier liegt der Clou: Der Clip entpuppt sich als astreiner Aprilscherz!

Statt seine Bartpflege zu präsentieren, verabschiedet sich Lichter kurzerhand aus dem Bild, nur um wenige Sekunden später wieder mit perfekt gezwirbeltem Schnauzer aufzutauchen. Die erhoffte Pflegeanleitung? Fehlanzeige! Ein Scherz, der in den Kommentaren für ordentlich Gesprächsstoff sorgte.

„Bares für Rares“-Star: Fans reagieren gemischt

Während einige Fans enttäuscht reagieren wie etwa „Ich dachte, ich werde endlich erleuchtet!“ oder „Junge, Junge, Junge, das war frech“, nehmen es andere mit Humor. „Touché! Der Tag, an dem Horst Lichter ein Schnurrbart-Tutorial droppt, wird mein Weihnachten!“, schreibt ein User.

Bleibt die Frage: Wird Lichter den Bart-Enthusiasten da draußen doch noch einen Blick hinter die Kulissen gewähren? Oder müssen Fans bis zum nächsten 1. April auf die große Enthüllung warten? Immerhin weiß Horst Lichter, wie man das Publikum bei Laune hält!