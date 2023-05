Roland Kaiser lüftet Geheimnis: „Was man nicht sehen kann“

Roland Kaiser ist ein vielbeschäftigter Mann und gönnt sich auch 2023 keine Pause. Selbst im Alter von 71 Jahren steht er nicht still. Ist die eine Tour gerade vorbei, können seine Fans schon wieder Tickets für die nächste kaufen.

Gerade erst hat er seine Sommertour gestartet und ist dafür gleich zweimal in Folge in Bad Segeberg aufgetreten. Bevor es Anfang Juni in Schwarzenberg weiter geht, gibt’s für seine Fans aber noch eine Info von Roland Kaiser höchstpersönlich.

Roland Kaiser meldet sich bei seinen Fans

Den Auftakt seiner Showreihe beschreibt der Schlagerstar selbst als „sensationell“. Kaiser ist diesmal nicht nur mit seiner Band unterwegs, er hat sich auch eine Reihe junger Künstlerinnen und Künstler zu Hilfe geholt, die dem Publikum vorab schon mal einheizen sollen, während sich Roland Kaiser im Backstage-Bereich noch für seinen großen Auftritt in Schale schmeißt.

Obwohl er seine Fans über alles liebt, bleibt dieser Bereich ihnen normalerweise vorenthalten. Doch jetzt meldete sich der Sänger in seiner Instagram-Story von hier aus mit einer Videobotschaft bei seinen Anhängern und lüftete dabei auch gleich mal ein kleines Geheimnis.

DAS sehen Fans von Roland Kaiser sonst nicht

„Heute ist Tag 2 unserer Sommertour, nochmal in Bad Segeberg. Ich freue mich sehr darauf und ich zeige gerne mal, was ich so trage“, kündigt er an. Dann wird er nochmal konkret, damit es auch bloß nicht zu Missverständnissen kommt: „Ich meine nicht untenrum, sondern eher so, was man nicht sehen kann.“

Nicht sehen kann man im Normalfall nämlich auch seinen Rücken nicht. Dabei ist der mehr als präsentabel, wie sich jetzt herausstellt. Während sein Publikum von vorne nur den blauen Zweiteiler sieht, ist seine Weste von hinten bunt bedruckt. Nur an den Schultern lässt sich erahnen, was man erst erkennt, wenn sich Roland Kaiser umdreht. „All we need is Love“, steht hier vielfach drauf gedruckt. Bunte Blumen runden den Look ab.

Damit dürften wohl die wenigsten gerechnet haben. Immerhin sieht man den Schlagerstar auf Fotos oft nur von vorne oder mit Jackett über Hemd und Weste. Mit der neuen Information lohnt sich allerdings ein Blick auf vergangene Instagram-Beiträge des Sängers. Denn auf manchen lässt sich auch hier an den Schultern ein ausgefallenes Muster im Rücken erahnen.